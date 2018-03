15. marec: Vse najboljše, "očetje" Srebrnega duha

Na današnji dan

15. marec 2018 ob 00:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na današnji dan leta 1906 je bila ustanovljena angleška avtomobilska družba Rolls-Royce Ltd.

Družbo sta ustanovila Henry Royce in Charles Stewart Rolls. Že leta 1904 je Royce izdelal svoj prvi avtomobil v svoji tovarni v Manchestru. Istega leta je spoznal Rollsa. Dogovorila sta se, da bo Henry Royce izdeloval avtomobile, te pa bo prodajal izključno Rollsu. Dve leti pozneje sta uradno ustanovila podjetje, leta 1908 pa so podjetje prestavili v Derby.

Avtomobil Silver Ghost (Srebrni duh) je prvo slavno vozilo iz tega podjetja. Izdelali so 6.173 avtomobilov, ki so imeli šestvaljne motorje.

Danes je Rolls-Royce znan predvsem po dragih in prestižnih avtomobilih.

Leta 44 p. n. š. je 60 zarotnikov pod vodstvom Bruta in Kasija umorilo rimskega državnika in vojskovodjo Gaja Julija Cezarja.

Leta 493 je ostrogotski kralj Teodorik Veliki premagal germanskega vojskovodjo Odoakra in ustanovil vzhodnogotsko državo.

Leta 1493 se je Krištof Kolumb vrnil v Španijo s svojega prvega potovanja v Ameriko.

Leta 1835 se je rodil avstrijski skladatelj Eduard Strauss.

Leta 1854 se je rodil nemški zdravnik Emil Adolf von Behring. Odkril je serum proti davici in tetanusu. Bil je prvi Nobelov nagrajenec za medicino.

Leta 1855 se je rodil slovenski slikar Jurij Šubic. Bil je prvi slovenski umetnik, na katerega je vplivalo francosko umetnostno ozračje.

Leta 1895 je na odru Teatra nuovo v Neaplju prvič javno zapel takrat 19-letni Enrico Caruso.

Leta 1897 je umrl pesnik in pripovednik Matija Valjavec. Leta 1848 je objavil lirsko pesem Siničica in pravljico Lesena skleda. Napisal je tudi več epskih pesmi in legend.

Leta 1907 je Finska kot prva evropska država volilno pravico razširila tudi na ženske.

Leta 1916 je ameriški predsednik Woodrow Wilson poslal 12 tisoč ameriških vojakov na mejo z Mehiko, da bi našli mehiškega revolucionarja Pancha Villo.

Leta 1917 se je ruski car Nikolaj II. zaradi pritiska množice odpovedal prestolu. Oblast je prevzela začasna vlada, ki je imela sedež v njegovi palači v Sankt Peterburgu. Carja z družino so sprva zadrževali v palači v Carskem selu, nato pa v Jekaterinburgu. Julija 1918 so boljševiki v strahu, da bi carja osvobodili, njega in vso njegovo družino s služabniki vred usmrtili.

Leta 1920 se je rodil ameriški zdravnik in Nobelov nagrajenec E. Donnall Thomas.

Leta 1922 je, potem ko je Egipt razglasil neodvisnost od Velike Britanije, Fuad I. postal egiptovski kralj.

Leta 1930 se je rodil ruski fizik in Nobelov nagrajenec Žores Ivanovič Alferov.

Leta 1939 je, potem ko je nemška vojska zasedla Bohemijo in Moravsko, Češkoslovaška nehala obstajati.

Leta 1941 se je rodil ameriški glasbenik, član skupine The Beach Boys Mike Love.

Leta 1943 se je rodil kanadski filmski režiser David Cronenberg.

Leta 1944 se je začel zavezniški napad na nemške položaje v močno utrjenem italijanskem samostanu Monte Cassino.

Leta 1952 je v Cilaosu na otoku Reunion zapadlo 1.870 milimetrov padavin v enem dnevu. S tem je bil presežen dotedanji svetovni rekord.

Leta 1956 so na Broadwayu premierno uprizorili muzikal My Fair Lady.

Leta 1957 je umrl Moša Pijade, revolucionar, publicist, slikar in novinar, soustanovitelj jugoslovanske komunistične partije. Leta 1925 je bil kot urednik glasila Komunist obsojen na 20 let ječe, kjer je prevedel Marxov Kapital. Med narodnoosvobodilnim bojem je sodeloval v vrhovnem štabu narodnoosvobodilne vojske, februarja leta 1942 je oblikoval fočanske predpise, leto pozneje pa je bil izbran za podpredsednika Avnoja.

Leta 1957 se je rodil ameriški risar stripov, najbolj znan po svojem sodelovanju pri nanizanki Simpsonovi (The Simpsons), David Silverman.

Leta 1959 je umrl slovenski fizik in izumitelj Julij Nardin.

Leta 1962 je umrl ameriški fizik Arthur Holly Compton. Rodil se je 10. septembra 1892 v Woosterju v ameriški zvezni državi Ohio, materi Otelii in očetu Eliasu.

Leta 1963 so ZDA predlagale, da bi med Washingtonom in Moskvo delovala neposredna telefonska zveza. Imenovali so jo rdeči telefon.

Leta 1963 so v zveznih zaporih v ZDA usmrtili Victorja Feguerja. To je bila hkrati tudi zadnja usmrtitev v ameriških zveznih zaporih do leta 2001, ko so usmrtili Timothyja McVeigha.

Leta 1969 se je rodil bosanski pevec in tekstopisec Elvir Lakovic - Laka.

Leta 1975 se je rodila ameriška igralka Eva Longoria.

Leta 1975 se je rodil ameriški raper in tekstopisec William Adams, znan pod imenom will.i.am.

Leta 1975 je umrl grški ladjar Aristoteles Sokrates Homer Onassis, ki je veljal za najbogatejšega Zemljana.

Leta 1990 so Iračani obesili angleškega novinarja Farzada Bazofta. Obtožen je bil vohunjenja.

Leta 1990 je bil Mihail Gorbačov izvoljen za prvega izvršnega predsednika SZ-ja.

Leta 1990 je Sovjetska zveza objavila, da je litovska deklaracija o neodvisnosti neveljavna.

Leta 1994 so košarkarji Olimpije v Lozani osvojili evropski pokal, potem ko so v finalu z 91:81 premagali špansko ekipo Taugres. To je bila prva evropska lovorika slovenskega kluba v športih z žogo.

Leta 1994 je umrla švedska igralka in režiserka Mai Zetterling.

Leta 1998 je Madonnin album Ray Of Light zasedel prvo mesto na angleški lestvici albumov. S tem se je pevka uvrstila v knjigo rekordov, kajti nobena pevka pred njo ni imela več kot tri albume številka ena na omenjeni lestvici.

Leta 1998 je Primož Peterka dosegel eno svojih najprestižnejših zmag, saj je bil najboljši na skakalnici na Holmenkollnu v Oslu. To je bila njegova 13. zmaga (od skupno 15) v karieri.

Leta 1997 je Titanik premagal Zvezdne steze in se na severnoameriškem trgu po zaslužku prebil na prvo mesto (do danes je v blagajno prinesel 658,6 milijona dolarjev). Leta 2009 ga je na drugo mesto zrinil 3D-film Avatar, ki je doma zaslužil kar 760,5 milijona dolarjev.

Leta 2004 je umrl novozelandski vesoljski znanstvenik sir William Pickering.

Leta 2004 je umrl angleški kemik in Nobelov nagrajenec John Pople.

