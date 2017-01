17. januar: Rojstvo legendarnega boksarja z neobičajnim slogom

17. januar 2017

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1942 se je rodil po mnenju večine strokovnjakov najboljši boksar vseh časov Cassius Marcellus Clay, pozneje bolj znan kot Muhammad Ali.

Svoj prvi boksarski dvoboj je dobil 29. oktobra 1960 v Louisvillu, ko je po šestih rundal ugnal Tunneyja Hunsakerja. V naslednjih štirih letih je premagoval vse tekmece (19 zmag, 15 s K. O.), kar mu je omogočilo mesto prvega izzivalca za naslov svetovnega prvaka v težki kategoriji. 25. februarja 1964 je povsem nepričakovano po šestih rundah nokavtiral velikega favorita Sonnyja Listona in postal svetovni prvak. V povratnem dvoboju ga je premagal že v prvi rundi. Vse do leta 1967 je kraljeval v ringu in zlahka odpravil vse izzivalce. Clay je bil aktiven tudi izven ringa - prestopil je v islamsko vero in močno nasprotoval ameriški vojni v Vietnamu. Leta 1967 so mu odvzeli naslov prvaka, boksarsko licenco in mu dosodili zaporno kazen.

8. marca 1971 se je prvič srečal z Joejem Frazierjem. V t. i. dvoboju stoletja (oba boksarja sta bila pred dvobojem nepremagana) je Frazier poslal Alija na tla z močnim udarcem z levico v 12. rundi. George Foreman je vmes premagal Frazierja, zato sta se Ali in Frazier znova srečala januarja 1974, da bi določila prvega izzivalca. Ali je zmagal z enotno odločitvijo sodnikov. 30. oktobra 1974 sta se Foreman in Ali srečala v Zaireju, dvoboj so poimenovali Rumble in the Jungle. Foreman je bil v vlogi favorita, vendar je preveč napadal in se hitro izmučil, Ali pa ga je na tla poslal v osmi rundi in znova sedel na boksarski prestol. Frazier je dobil novo priložnost 1. oktobra 1975 na Filipinih. V dvoboju poimenovanem triler v Manilli je Frazierjev trener Eddie Futch po 14. rundi prepovedal svojemu varovancu nadaljevanje dvoboja, saj ga je Ali že pošteno pretepel.

Mnogi so mu svetovali, da naj preneha s kariero, saj je v naslednjih dvobojih stežka premagoval precej slabše nasprotnike. Leta 1978 je izgubil z Leonom Spinksom, potem pa ga je v povratnem dvoboju ugnal in 27. junija 1979 prvič končal kariero. Pred dokončnim slovesom je še dvakrat boksal in obakrat izgubil. Leta 1980 ga je v dvoboju za naslov po verziji WBC ugnal Larry Holmes, leto kasneje pa še Trevor Berbick.

Ali, z vzdevkom The Greatest, je bil znan po svojem neobičajnem boksarskem slogu, ki ga je opisal z besedami: "Lebdi kot metulj, piči kot čebela." Pa tudi po svojem običaju, da je pred dvobojem zmerjal svojega nasprotnika.

Leta 1984 so mu odkrili parkinsonovo bolezen, leta 1996 pa je imel Ali veliko čast, saj je v Atlanti prižgal olimpijski ogenj. Številne revije so ga izbrale za športnika stoletja, po njegovih boksarskih stopinjah pa je šla tudi hčerka Laila.

Leta 1468 je umrl albanski vojskovodja in narodni junak Skenderbeg, ki je združil celotno Albanijo.

Leta 1504 se je rodil papež Pij V., s pravim imenom Antonio Ghislieri.

Leta 1600 se je rodil največji španski baročni dramatik Pedro Calderon de la Barca (Veliko gledališče sveta).

Leta 1706 se je v Bostonu rodil ameriški fizik, pisatelj in politik Benjamin Franklin. Kot fizik je pojasnil, da je blisk električni pojav. Izdelal je tudi prvi strelovod in kondenzator.

Leta 1773 je James Cook z ladjo prvič prečkal antarktični polarni krog, a zaradi ledenih gora ni ugledal bele celine.

Leta 1863 se je rodil ruski gledališki režiser, igralec, teoretik in gledališki pedagog Konstantin Sergejevič Stanislavski.

Leta 1850 se je rodil botanik, arheolog in muzealec Carlo Marchesetti. Med njegova največja in najpomembnejša dela sodijo izkopavanja v Kobaridu, kjer so odkrili več kot tisoč grobov.

Leta 1874 sta umrla siamska dvojčka Čang in Eng Bunker. Po njiju se imenujejo siamski dvojčki.

Leta 1893 so Američani v Kraljevini Havaji strmoglavili zadnjo havajsko kraljico Liliuokalani.

Leta 1899 se je v družini italijanskih priseljencev v New Yorku rodil Al Capone, eden najbolj slavnih ameriških "gangsterjev" v 30. letih 20. stoletja.

Leta 1909 se je rodil kmetijski strokovnjak in zadružni delavec Tone Bantan, ki je napisal prvo slovensko knjigo o kmetijskem strojništvu.

Leta 1911 se je rodil ameriški ekonomist in Nobelov nagrajenec George Joseph Stigler.

Leta 1912 je raziskovalec Antarktike Robert Falcon Scott dosegel najjužnejšo točko Zemlje. Njegov "sotekmovalec" Roald Amundsen ga je pri tem prehitel za en mesec.

Leta 1917 so ZDA plačale 25 milijonov dolarjev Danski, ki je Ameriki prodala Deviške otoke.

Leta 1921 se je rodil slovenski zgodovinar Vasilij Melik.

Leta 1929 se je v stripu prvič pojavil lik Popaja, ki ga je narisala Elzie Crisler Segar.

Leta 1945 so se začeli nacisti umikati iz koncentracijskega taborišča Auschwitz.

Leta 1948 se je rodil angleški glasbenik, nekdanji član skupine The Rolling Stones, Mick Taylor.

Leta 1949 se je rodil ameriški komik Andrew Geoffrey "Andy" Kaufman.

Leta 1949 se je rodil arheolog Zorko Harej, ki je raziskoval zlasti najdišča bakrene dobe na Ljubljanskem barju.

Leta 1962 se je rodil kanadsko-ameriški igralec in komik Jim Carrey, ki je postal svetovno znan z vlogo v filmu Maska.

Leta 1966 je nad Palomaresom v Španiji trčil ameriški bombnik s preskrbovalnim letalom in se zrušil. V njem so bile štiri jedrske bombe, kar je vlada ZDA priznala šele 2. marca.

Leta 1969 se je rodil nizozemski didžej Tiesto (Tijs Verwest).

Leta 1971 se je rodil ameriški pevec Kid Rock.

Leta 1977 je bil v ZDA zapornik Gary Gilmore kot prvi človek po desetletni prepovedi izvajanja smrtnih kazni usmrčen.

Leta 1979 se je na plebiscitu 70 odstotkov prebivalcev Grenlandije odločilo za notranjo samoupravo. Danski parlament je 16. februarja sprejel zakon, ki je to omogočil.

Leta 1991 se je začela vojaška operacija Puščavski vihar, s katero je mednarodna skupnost osvobodila Kuvajt, ki ga je zasedel Irak pod vodstvom Sadama Huseina.

Leta 1994 je Alenka Dovžan v superveleslalomu za svetovni pokal v Cortini d'Ampezzo zmagala skupaj s Švedinjo Pernillo Wiberg, s tem je dosegla svojo edino zmago v svetovnem pokalu.

Leta 1995 je japonski mesti Osako in Kobe prizadel potres z močjo moč 7,2 stopnje po Richterjevi lestvici, ki je zahteval več kot 6.000 žrtev.

Leta 2002 je v Kongu izbruhnil vulkan Nyiragongo. Preseliti se je moralo več kot 400.000 ljudi.

Leta 2002 je umrl španski pisatelj Camilo Jose Cela Trulock, ki je leta 1989 prejel Nobelovo nagrado za književnost.

Leta 2010 je iraško sodišče na še četrto smrtno kazen obsodilo Alija Hasana al Madžida, bratranca strmoglavljenega iraškega diktatorja Sadama Huseina, znanega kot Kemični Ali.

Leta 2007 je v starosti 81 let umrl ameriški kolumnist, humorist in satirik ter Pulitzerjev nagrajenec Art Buchwald.

Leta 2008 je na letališču Heathrow v Londonu pri pristajanju letala British Airwaysa pred pristajalno stezo prišlo do nesreče. Vseh 136 potnikov in 16 članov posadke je preživelo.

Leta 2008 je v 65. letu starosti umrl nekdanji šahovski svetovni prvak, Američan Bobby Fischer, ki so ga klicali "šahovski Mozart".

Leta 2011 so hokejistke HK Triglav iz Kranja osvojile osvojile drugo mesto avstrijske lige DEBL.

Leta 2013 je v 87. letu starosti umrl literarni zgodovinar in bibliotekar Branko Berčič.