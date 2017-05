17. maj: Rodil se je Janez Drnovšek

Leta 1996 papež Janez Pavel II. obiskal Slovenijo

Na današnji dan leta 1950 se je rodil nekdanji predsednik republike in štirikratni predsednik vlade Janez Drnovšek, ki velja za enega največjih in najprepoznavnejših politikov v slovenski zgodovini.

Janez Drnovšek (1950–2008) spada med tiste slovenske politike, ki so najbolj zaznamovali burna tranzicijska devetdeseta leta prejšnjega stoletja in tudi prvo desetletje novega tisočletja. Slovenija je pod Drnovškovim vodstvom v mednarodnih očeh veljala za zgledno tranzicijsko državo in dosegla glavne zastavljene cilje z vključitvijo v mednarodne integracije. V Drnovškovo politično delovanje pa je močno posegla huda bolezen.

Leta 1999 so pri njem odkrili raka ledvic, leta 2002 pa se je odločil, da bo prepustil premiersko mesto Antonu Ropu, ki je postal tudi predsednik LDS-a. Sam je kandidiral za predsednika države in v drugem krogu premagal Barbaro Brezigar. Njegovo predsedovanje je sprva potekalo v precejšnji odmaknjenosti od javnosti, kar je bila nedvomno tudi posledica bolezenskih težav. Po izboljšanju zdravstvenega stanja se je predal duhovnosti, izdal več knjig s tovrstno tematiko in presenetil tudi s preselitvijo iz prestolnice na Zaplano, kjer je živel v stiku z naravo, kar se je odražalo tudi v njegovem delovanju.

23. aprila 2007 je uradno sporočil, da se na naslednjih predsedniških volitvah ne namerava potegovati za drugi mandat. Dva meseca po koncu predsedniškega mandata, 23. februarja 2008, je Janez Drnovšek umrl na svojem domu na Zaplani.

Leta 1510 je v Firencah umrl znameniti italijanski slikar Sandro Botticelli, ki se je v resnici pisal Alessandro Filipepi. S 25 leti je že postal samostojni mojster. Najbolj so njegov ugled povečale tri velike freske, ki jih je na povabilo papeža Siksta VI. naslikal v Sikstinski kapeli.

Leta 1590 je bila Ana Danska okronana za škotsko kraljico.

Leta 1642 je Paul Chomedey de Maisonneuve ustanovil naselbino Ville-Marie, današnji Montreal.

Leta 1673 sta Louis Joliet in Jacques Marquette začela raziskovati Misisipi.

Leta 1727 je umrla ruska carica Katarina I.

Leta 1749 se je rodil angleški zdravnik Edward Jenner, ki je začel poskusno cepiti proti črnim kozam.

Leta 1772 je bila ustanovljena newyorška borza.

Leta 1821 se je rodil sloviti župnik Sebastian Kneipp, ki je večji del svojega življenja posvetil preverjanju naravnih zdravilnih metod. Po njem se imenuje tudi izmenično prhanje z mrzlo in toplo vodo.

Leta 1846 je Adolphe Sax patentiral saksofon.

Leta 1869 je bil v Vižmarjih pri Ljubljani že sedmi, največji slovenski tabor. V ospredju zborovanja je bila zahteva po združeni Sloveniji.

Leta 1886 se je rodil španski kralj Alfonz XIII.

Leta 1890 je v Ljubljani začel delovati vodovod.

Leta 1893 se je rodil slovenski pesnik in pisatelj Ivan Albreht. Izdal je štiri pesniške zbirke, več knjig črtic in novel, štiri povesti iz življenja na Koroškem, pisal pa je tudi za mladino.

Leta 1900 se je rodil iranski verski voditelj in ajatola Ruhola Musavi Homeini.

Leta 1933 sta Vidkun Quisling in Johan Bernhard Hjort ustanovila Nasjonal Samling – nacionalno socialistično stranko Norveške.

Leta 1936 se je v Dodge Cityju v ameriški zvezni državi Kansas rodil igralec in režiser Dennis Lee Hopper. Kontroverzni igralec, ki so ga mnogi označili za hollywoodskega "enfant terrible", je v svetu filma deloval več kot pet desetletij. Umrl je maja 2010.

Leta 1940 so Nemci zavzeli Bruselj.

Leta 1943 je ameriška vojska začela sodelovati z univerzo Pensilvanija, šolo Moore, da bi ta razvila računalnik ENIAC.

Leta 1961 se je rodila irska pevka in avtorica besedil Enya s pravim imenom Eithne Ni Bhraonain.

Leta 1963 se je rodil motociklist Luca Cadalora. Med letoma 1984 in 2000 je nastopil na 190 velikih nagradah. Dosegel je 34 zmag in osvojil tri naslove svetovnega prvaka. Leta 1986 je bil najboljši v razredu do 125 ccm. Naslednje leto je prestopil k 250-kubični Yamahi in v naslednjih petih sezonah zmagal na sedmih dirkah. V letih 1991 in 1992 je s Hondo slavil zmago na 15 dirkah in se dvakrat zapored veselil naslova svetovnega prvaka v četrtlitrskem razredu.

Leta 1969 se je rusko plovilo Venera 6 začelo spuščati v Venerino atmosfero. Preden je plovilo uničil pritisk, je na Zemljo poslalo podatke o atmosferi.

Leta 1970 je norveški raziskovalec Thore Heyerdal s še šestimi tovariši izplul iz maroškega pristanišča Safi proti Ameriki na ladjici Raa 2, narejeni iz papirusa. S svojim podvigom je hotel dokazati, da so Egipčani že pred 5.000 leti s podobnimi ladjami pripluli v Ameriko.

Leta 1971 se je v Buenos Airesu rodila nizozemska kraljica Maksima, s polnim imenom Maxima Zorreguieta Cerruti.

Leta 1980 je general Čun Du Hvan iz Južne Koreje razglasil vojno stanje v državi, da bi tako preprečil demonstracije študentov.

Leta 1983 so se Libanon, Izrael in ZDA strinjali in podpisali sporazum o tem, da se bo Izrael umaknil iz Libanona.

Leta 1987 je USS Stark (FFG-31) zadel izstrelek iz iraškega Miragea. Umrlo je 37 članov posadke, 21 pa jih je bilo ranjenih.

Leta 1994 so nogometaši Parme na povratnem finalnem srečanju Pokala UEFA proti Juventusu iz Torina igrali neodločeno 1:1 (1:0), a so naslov osvojili, ker so v prvem srečanju v Parmi zmagali z 1:0. Stara dama je povedla z golom Gianluce Viallija v 33. minuti, v 54. minuti pa je izenačil Dino Baggio.

Leta 1994 se je drugič v zgodovini košarkarske Lige NBA zgodilo, da sta bila za najboljšega novinca razglašena dva igralca. Jason Kidd (Dallas Mavericks) in Grant Hill (Detroit Pistons) sta zbrala po 43 od 105 možnih točk, ki jih podeljujejo športni novinarji.

Leta 1995 je bil po 18-letnem županovanju mestu Pariz Jacques Chirac izvoljen za predsednika države.

Leta 1996 je papež Janez Pavel II. prvič obiskal Slovenijo. Papež je našo državo obiskal še tri leta pozneje. Med prvim obiskom leta 1996 se je v Sloveniji mudil od 17. do 19. maja in v tem času obiskal vse tri škofije. Leta 1999 je Slovenijo obiskal za en dan in med mašo v Mariboru škofa Antona Martina Slomška razglasil za blaženega. Karol Wojtyla je postal papež leta 1978. Bil je prvi po 456 letih, ki ni bil Italijan. Katoliško cerkev je vodil skoraj 27 let in kljub bolezni ostal z verniki do zadnjega dne. Na njegov pogreb 8. aprila je v Vatikan prišlo več milijonov vernikov z vsega sveta.

Leta 1999 je bil Ehud Barak izvoljen za izraelskega premierja.

Leta 2001 so nogometaši Hita Gorice postali pokalni prvaki Slovenije. Na povratnem finalnem srečanju v Novi Gorici so premagali Olimpijo s 4:2 (1:0) in s skupnim izidom 4:3 prvič v zgodovini kluba slavili zmago v pokalu.

Leta 2003 so rokometašice Krima Ete Kotexa drugič zmagale v Ligi prvakinj. Na povratni finalni tekmi v Ljubljani so ugnale El Osito L Eliano Valencio s 36:28. Na prvi tekmi so Španke zmagale s 30:27. V uvodnih minutah je odlično igrala Olga Čečkova in kmalu je bilo 7:3. Ob polčasu je že vse kazalo na končno slavje (18:12). Peklenski ritem se je nadaljeval tudi v drugem polčasu. Krimovke so s poletno igro, polno domišljije, v 40. minuti povedle za 10 golov (24:14) in tekma je bila odločena.

Leta 2003 je članica džudoističnega kluba Bežigrad Raša Sraka postala evropska prvakinja v kategoriji do 70 kilogramov na prvenstvu v Düsseldorfu. V finalnem boju je ugnala domačinko Heide Wollert.

Leta 2009 je plavalec Michael Phelps po skoraj natančno letu dni prvič okusil grenkobo poraza, ko ga je na mitingu v Charlottu na 100 m hrbtno premagal Aaron Peirsol.

Leta 2010 je v 68. letu starosti umrl Ronnie James Dio, legenda heavy metala, ki je v skupini Black Sabbath nasledil Ozzyja Osbourna, v osemdesetih letih prejšnjega stoletja pa je ustanovil svojo skupino Dio.

Leta 2012 je umrla soproga pravnika Roberta Kennedyja ml., nečaka ubitega ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja, Mary Richardson. Njeno truplo so našli na domu v New Yorku.

Leta 2012 je v 63. letu starosti umrla diskodiva Donna Summer, petkratna dobitnica grammyja.

Leta 2013 je v zaporu umrl argentinski diktator Jorge Rafael Videla, ki je imel na grbi mučenje ljudi, umore in ugrabitve otrok.

Leta 2013 je Atletico Madrid z 2:1 po podaljšku premagal mestnega tekmeca Reala in osvojil španski kraljevi pokal. Zadetka sta za ekipo s stadiona Vicente Calderon dosegla Diego Costa in Miranda. To je bila Atleticova prva zmaga nad Realom po 14 letih!