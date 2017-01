2. januar: Začetek gradnje ikone New Yorka

2. januar od leta 2013 ni več dela prost dan

2. januar 2017 ob 00:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na današnji dan leta 1870 se je začela gradnja mostu Brooklyn, enega najlepših in najprepoznavnejših mostov na svetu.

Most so gradili dobrih 13 let, z velikim pompom so ga odprli 24. maja 1883. Njegovo prvo ime je bilo New York and Brooklyn Bridge, odprtja ni zamudil niti tedanji ameriški predsednik Chester Alan Arthur.

V mostu sta odlično združeni tehnologija in estetika, na splošno velja za enega najlepših na svetu. Zanimiva je tudi zgodba o njegovem nastajanju. Glavni inženir John Augustus Roebling si je med nadzorovanjem gradnje zdrobil stopalo in zaradi gangrene umrl. Nasledil ga je njegov sin Washington Roebling, ki je zaradi dela pod vodo zbolel za dekompresijsko boleznijo. Nazadnje je tako vajeti prevzela Washingtonova žena Emily Warren. Vsi trije so ustvarili izjemno mojstrovino, ki je leta 1964 postala nacionalna znamenitost ZDA.

Več kot 125 let pozneje je Brooklyn Bridge, ki Manhattan povezuje z Brooklynom in se bohoti nad Vzhodno reko, s svojimi gotskimi oboki in zapleteno mrežo jeklenih žic nepogrešljiva ikona v silhueti New Yorka. Z glavnim razponom, dolgim 486,3 m (skupna dolžina mostu je 1.825 m), je bil Brooklynski most do leta 1903 najdaljši viseči most na svetu. Danes ta naziv pripada japonskemu mostu Akaši Kaikjo, katerega glavni razpon je dolg 1.991 m, skupna dolžina mostu pa je 6.532 m.

Leta 366 so Alemani prečkali zamrznjeno Rono in napadli rimski imperij.

Leta 533 je Mercurius postal papež. Bil je prvi, ki je po izvolitvi prevzel novo ime. Izbral si je ime Janez II.

Leta 1492 je Španija od Mavrov prevzela Granado. S tem se je v Španiji končala rekonkvista.

Leta 1793 sta si Rusija in Prusija razdelili Poljsko.

Leta 1798 so na Akademiji uporabnih znanosti v Erfurtu prebrali Vegovo razpravo o gravitaciji.

Leta 1833 so britanske sile zavzele Falklandsko otočje in od tam pregnale argentinske vojake.

Leta 1839 je Louis Daguerre prvič fotografiral Luno.

Leta 1863 je izšla prva številka slovenskega političnega časopisa Naprej. Urejal ga je Fran Levstik, ki je v njem zagovarjal pravice slovenščine.

Leta 1870 se je začela gradnja mostu Brooklyn, enega najlepših in najprepoznavnejših mostov na svetu.

Leta 1872 je bil Brigham Young aretiran in obtožen bigamije. Takrat je bil poročen s 25 ženskami.

Leta 1890 je Alice Sanger postala prva ženska, ki je delala v Beli hiši.

Leta 1918 so boljševiki zagrozili s ponovnim vstopom v vojno, če Nemčija ne bi vrnila okupiranih območij.

Leta 1933 se je v Barceloni začel upor za pravice delavcev pod vodstvom sindikatov in anarhistov.

Leta 1946 je bila v Iranu ustanovljena kurdska republika.

Leta 1951 se je rodil hrvaški alpinist Stipe Božić.

Leta 1959 je dan po zrušenju diktature Fulgencia Batistute na Kubi Fidel Castro za predsednika imenoval Manuela Urutia.

Leta 1959 so v Sovjetski zvezi izstrelili prvo vesoljsko ladjo proti Luni. Ladja je prišla v tir okoli Sonca med Zemljo in Luno.

Leta 1960 je John Reynolds ocenil starost Osončja na 4.950.000.000 let.

Leta 1967 je zdravnik Christiaan Barnard drugič uspešno presadil srce.

Leta 1967 se je rodil Francois Pienaar, južnoafriški igralec ragbija.

Leta 1968 se je rodil ameriški filmski igralec Cuba Gooding ml.

Leta 1969 se je rodila ameriška manekenka Christy Turlington, najbolj poznana kot model Calvina Kleina med letoma 1987 in 2007. Čeprav je poznana kot ena izmed najuspešnejših supermodelov, je ta naziv vselej zavračala. V modni industriji je poznana po svoji prijaznosti in profesionalnosti.

Leta 1971 se je v Glasgowu zgodila huda tragedija, saj je na nogometni tekmi med Rangersi in Celticom umrlo 66 ljudi. Ob koncu tekme (1:1) na stadionu Ibrox Park so jo v paniki pri izhodu številka 13 najbolj skupili otroci. Ranjenih je bilo 200 ljudi. Ibrox Park je od konca 18. stoletja dom Glasgow Rangersov. Leta 1939 se je na njem (seveda na derbiju proti Celticu) zbralo 118.567 gledalcev, kar je še vedno rekordni obisk nogometne tekme v Veliki Britaniji.

Leta 1997 je sloviti kolesar Miguel Indurain sporočil, da končuje bogato športno pot. Španski kolesar je petkrat zapored (1991-1995) zmagal na Dirki po Franciji, dvakrat pa na Dirki po Italiji (1992 in 1993).

Leta 2004 je legendarni kitarist Eric Clapton prejel novico, da bo od britanske kraljice Elizabete II. dobil visoko državno odličje. Večkratni dobitnik grammyja je tistega leta postal predstojnik viteškega reda oziroma tako imenovani komtur britanskega cesarstva, kar pomeni, da je samo rang nižje od vitezov Paula McCartneyja, Eltona Johna in Micka Jaggerja.

Leta 2007 je v 65. letu starosti umrl pianist Primož Lorenz, izvirni član tria Lorenz.

Leta 2009 je španski košarkarski superzvezdnik Pau Gasol po izboru italijanskega časopisa La Gazzetta dello Sport prvič v karieri postal najboljši košarkar v Evropi.

Leta 2012 je nekdanji odlični branilec Liverpoola Gary Ablett v 47. letu starosti izgubil boj z rakom. Zadnja leta je pri Liverpoolu deloval kot trener rezervne ekipe, nazadnje je bil član trenerskega štaba pri Ipswichu.

Leta 2012 je v nesreči z raftom na Novi Zelandiji umrl oskarjevec Mike Hopkins, montažer zvoka v trilogiji Gospodar prstanov.

Leta 2013 po več kot pol stoletja 2. januar v Sloveniji ni več dela prost dan. Glavni razlog za ukinitev naj bi bil prispevek k višji produktivnosti oziroma višjemu bruto domačemu proizvodu. Drugi razlog za njegovo ukinitev pa je bilo tudi dejstvo, da v večini preostalih evropskih držav 2. januar ni dela prost dan. 2. januar je bil dela prost dan več kot pol stoletja, saj je bil skupaj z 2. majem in 30. novembrom za praznik določen leta 1955.