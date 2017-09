20. september: Poslovil se je pravljičar Jacob Grimm

Billie Jean King dobila teniško bitko spolov

20. september 2017 ob 00:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1863 je umrl nemški pisatelj in filolog Jacob Ludwig Karl Grimm. Znan je predvsem po knjigi Otroške in družinske pravljice, ki jo je izdal skupaj z bratom Wilhelmom.

Brata sta bila navdušena zbiratelja ljudskih pripovedk in pravljic, od katerih sta številne rešila pred pozabo. Zgodbe, ki so se dotlej ohranjale le z ustnim izročilom, sta namreč zapisala.

Jacob je študiral pravo, po študiju pa je delal kot knjižničar v Kasslu. Od leta 1830 je bil profesor v Goettingenu, nato pa še v Berlinu. Velja za utemeljitelja germanistike, ukvarjal pa se je tudi z mitologijo in filologijo nemškega jezika. Z Nemško slovnico je postavil temelje nemškemu jezikoslovju in narodopisju. Skupaj z bratom sta izdala Nemške sage in prve zvezke velikega Nemškega slovarja. Velikega pomena je tudi njegovo izdajanje in obdelava stare ljudske poezije in knjižnih spomenikov. Rodil se je 4. januarja 1785 v Hanau.

Leta 480 pr. n. št. je združena grška vojska pod poveljstvom vojskovodje Temistokla v bitki pri Salamini v Egejskem morju odločilno premagala perzijsko vojsko, ki jo je vodil kralj Kserks. Z zmago so si Atene zagotovile premoč na morju.

Leta 1519 je iz seviljskega pristanišča izplul Fernando Magellan s petimi ladjami. Želel je obkrožiti svet, kar je uspelo le eni ladji.

Leta 1776 se je rodil pisatelj in jezikoslovec Matevž Ravnikar, ki je pripomogel k ustanovitvi stolice za slovenski jezik na ljubljanskem liceju.

Leta 1804 je umrl francoski astronom Pierre-Francois-Andre Mechain.

Leta 1815 je umrl francoski geolog Nicolas Desmarest.

Leta 1870 je italijanska vojska vkorakala v Rim. V palačo Kvirinal se je vselil kralj Viktor Emanuel, papež Pij IX. pa se je preselil v Vatikan in razglasil, da je zapornik. S tem je bila končana združitev Italije.

Leta 1870 se je v Verdu pri Vrhniki rodil odličen risar, restavrator, grafik, učitelj risanja, predvsem pa slikar Matej Sternen.

Leta 1892 se je rodil slovenski skladatelj Marij Kogoj.

Leta 1898 je umrl nemški pisatelj Theodor Fontane. S svojimi deli Zmote in zmešnjave, Pred viharjem, Gospa Jenny Treibel, Effi Briest sodi v vrh nemškega realizma. Rodil se je 30. decembra 1819.

Leta 1917 se je rodil legendarni košarkarski trener Arnold ''Red'' Auerbach. Med leti 1950 in 1966 je vodil moštvo Boston Celticsov. Osvojil je kar devet naslovov prvaka.

Leta 1934 se je v Rimu rodila italijanska filmska igralka Sophia Loren, s pravim imenom Sofia Vilane Sciocolone.

Leta 1941 so nemški okupatorji požgali prvo slovensko vas Rašico, njene prebivalce pa izselili na Hrvaško in v Bosno.

Leta 1943 je Leon Rupnik postal predsednik pokrajinske uprave Ljubljanske pokrajine.

Leta 1944 je princ Charles postal regent Belgije.

Leta 1945 so jugoslovanski katoliški škofje izdali pastirsko pismo, v katerem so obsodili nedemokratično ravnanje novih oblasti do Katoliške cerkve.

Leta 1946 se je začel prvi filmski festival v francoskem Cannesu. Trajal je do 5. oktobra.

Leta 1953 je umrl ameriški astronom Edwin Powell Hubble.

Leta 1955 je Sovjetska zveza priznala popolno samostojnost Nemške demokratične republike.

Leta 1960 je umrl ameriški patolog Ernest William Goodpasture.

Leta 1973 je v teniškem dvoboju obeh spolov Billie Jean King premagala Bobbyja Riggsa s 6:4, 6:3 in 6:3.

Leta 1979 so v Centralnoafriškem cesarstvu odstavili vladarja Jean-Bedela Bokasso, ki je pobegnil iz države. Novi vodja države, nekdanji predsednik David Dako, je državi vrnil status republike.

Leta 1979 je v Pragi umrl češki general in politik Ludvik Svoboda. Rodil se je 25. novembra 1895 v Hroznatinu na Moravskem.

Leta 1989 je F. W. de Klerk prisegel kot predsednik Južnoafriške republike.

Leta 1996 je umrl madžarski matematik Paul Erdos.

Leta 2000 je v Moskvi v 65. letu starosti umrl ruski vesoljec German Stepanovič Titov, drugi človek, ki je poletel v vesolje.

Leta 2005 je umrl Simon Wiesenthal, judovsko-avstrijski publicist, pisatelj in lovec na naciste. Rodil se je leta 1908.

Leta 2012 so nogometaši Maribora v 1. krogu Evropske lige s kar 3:0 v Ljudskem vrtu odpravili Panathinaikos. Gole so zadeli Robert Berič, Agim Ibraimi in Marcos Tavares z 11-m.