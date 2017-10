21. oktober: Izumil dinamit in spodbudil k odličnosti

Zgodilo se je na današnji dan

21. oktober 2017 ob 00:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1833 se je rodil švedski kemik in izumitelj dinamita Alfred Nobel. Premoženje, ki ga je pridobil z dinamitom, je z oporoko namenil za ustanovitev sklada, iz katerega se vsako leto podeljujejo Nobelove nagrade.

Kot sin lastnika tovarne min se je ukvarjal z razvojem eksplozivov. Skušal je odpraviti glavno pomanjkljivost nitroglicerina. Ta je izredna občutljivost na udarce.

Po prvih neuspešnih poskusih z mešanjem nitroglicerina s smodnikom, med katerimi so se dogajale težke nesreče (v eni je umrl njegov mlajši brat) je odkril, da se lahko občutljivost nitroglicerina bistveno zmanjša z dodatkom zmletih fosilnih alg. Tako dobljen eksploziv je imenoval dinamit. Leta 1886 je odkril tudi brezdimni smodnik balistit.

Večino 31 milijonov švedskih kron vrednega premoženja, ki ga je pridobil s proizvodnjo eksplozivov in črpanjem nafte v Bakuju, je zapustil posebnemu skladu za nagrajevanje posebnih dosežkov na področju znanosti in književnosti. Iz tega sklada se vsako leto podeljujejo Nobelove nagrade.

Umrl je 10. decembra 1896 v San Remu v Italiji.

Leta 310 je umrl papež Evzebij.

Leta 686 je bil za papeža izvoljen Konon.

Leta 1520 je portugalski pomorščak Magellan odkril vhod v morsko ožino, ki se po njem imenuje Magellanov preliv ter povezuje Tihi in Atlantski ocean.

Leta 1573 je kranjski deželni zbor vpeljal poštno zvezo med Ljubljano in Gradcem.

Leta 1600 so Turki zasedli trdnjavo Velika Kaniža.

Leta 1687 se je rodil švicarski matematik Nicolaus I. Bernoulli.

Leta 1797 so v bostonski luki splavili ameriško vojaško fregato s 44 topovi USS Constitution.

Leta 1805 je britanski general Horatio Nelson v sloviti bitki pri Trafalgarju premagal združeno francosko-špansko ladjevje. Uro po zmagi je Nelson, ki ga je zadel strel v hrbtenico, umrl.

Leta 1805 se je pri Ulmu avstrijski general Mack skupaj s svojo vojsko predal Napoleonu. Ta je zajel 30.000 vojakov, v bitki pa je bilo ubitih 10.000 avstrijskih vojakov.

Leta 1854 je Florence Nightingale skupaj z 38 medicinskimi sestrami odpotovala na bojišče ob Krimu.

Leta 1879 je Thomas Alva Edinson testiral prvo električno žarnico, ki je žarela 13 ur in pol, preden je pregorela.

Leta 1895 je Republika Tajvan propadla, potem ko so jo napadle japonske čete.

Leta 1927 je generalni sekretar KP SZ Josip Visarionovič Stalin dosegel, da so iz KP-ja izključili Leva Davidoviča Trockega in Grigorija Jevsejeviča Zinovjeva.

Leta 1931 se je v Mariboru rodil pesnik, pisatelj in urednik Kajetan Kovič.

Leta 1933 je Nemčija izstopila iz Društva narodov.

Leta 1941 so Nemci v Kragujevcu v treh dneh pobili 7.000 prebivalcev. Iztrebili so vse moške, stare od 17 do 70 let.

Leta 1945 so si ženske v Franciji izborile pravico do glasovanja na volitvah.

Leta 1945 se je argentinski politik Juan Peron poročil z igralko Evito.

Leta 1949 se je v Tel Avivu rodil nekdanji izraelski premier Benjamin Netanjahu.

Leta 1966 se je na rudarsko naselje Aberfan v Walesu zrušil velikanski kup jalovine in pokopal pod sabo 144 ljudi. Med žrtvami so bili tudi vsi učenci osnovne šole, ki so bili pri pouku.

Leta 1967 je v Washingtonu več kot 100.000 ljudi protestiralo proti vojni v Vietnamu. Protestirati so nehali 23. oktobra, med protesti pa je bilo 683 ljudi aretiranih.

Leta 1969 je bil Willy Brandt izvoljen za prvega socialdemokratskega kanclerja Zvezne republike Nemčije.

Leta 1976 je v košarkarski Ligi NBA se je zgodil izjemno odmeven prestop - Julius Erving je bil v zamenjavi igralcev poslan iz moštva New York Nets v Philadelphio za takrat rekordne tri milijone ameriških dolarjev.

Leta 1984 je Avstrijec Niki Lauda tretjič postal svetovni prvak v formuli ena.

Leta 1986 so v Libanonu proiranski ugrabitelji ugrabili ameriškega pisatelja Edwarda Tracyja, ki so ga izpustili šele avgusta 1991.

Leta 1995 je umrl španski risar stripov Jesus Blasco.

Leta 1994 sta Severna Koreja in ZDA podpisali sporazum, po katerem je morala Severna Koreja ustaviti program izdelave jedrskega orožja in privoliti v obisk inšpektorjev.

Leta 2010 je Union Olimpija na najlepši mogoč način začela evropsko sezono in krstila dvorano v Stožicah - z zmago nad močnim turškim Efes Pilsnom.

Leta 2011 je predsednik republike Danilo Türk s podpisom akta minuto čez polnoč uradno razpustil parlament in razpisal predčasne parlamentarne volitve.

C. R.