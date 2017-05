24. maj: Rodila se je žena kralja rokenrola

Rojstni dan praznuje Bob Dylan

24. maj 2017 ob 00:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1945 se je v Brooklynu rodila Priscilla Presley, rojena Priscilla Ann Wagner, ameriška manekenka, pisateljica in igralka.

Bila je edina žena kralja rokenrola Elvisa Presleyja. Njen biološki oče James Wagner, ki je bil pilot, je umrl v letalski nesreči, ko je bila Priscilla še dojenčica. Njena mati Anna Lillian Iversen se je nato znova poročila s poročnikom ameriških letalskih enot Paulom Beaulieujem.

Ko je Elvis služil vojaški rok v Zahodni Nemčiji, je bila tam skupaj z družino tudi 14-letna Priscilla Ann. Par se je spoznal v Wiesbadnu, kaj kmalu pa je pevec prepričal Beaulieujeve, da so pustili mladoletno Priscillo, da se preseli k njegovemu očetu Vernonu in njegovi tedanji ženi v Memphis, kjer jima je Elvis kupil hišo na Heritage Drivu.

Tedaj 17-letna Priscilla je na koncu pregovorila mamo, da jo je lahko očim peljal v Los Angeles, kjer je Presley tedaj snemal film Fun in Acapulco. Ko sta se Paul in Elvis dogovorila o pravilih, ki se jih je moralo dekle držati, jo je Paul odpeljal k Vernonu Presleyju in jo vpisal v šolo.

Tako je od leta 1962 Priscilla živela v Memphisu, počasi pa se je preselila v Graceland, kjer je sprva preživljala le redke noči. Par se je poročil 1. maja 1967, njuna edinka pa je na svet prijokala natanko devet mesecev pozneje, 1. februarja 1968. Februarja 1972 sta začela živeti ločeno, oktobra 1973 sta se tudi uradno ločila, skrbništvo nad Liso Marie pa sta si razdelila.

Priscilla se je prvič pojavila na televizijskih zaslonih leta 1980, ko je bila sovoditeljica serije oddaj TV-hiše ABC z naslovom Those Amazing Animals. Med letoma 1983 in 1988 je kot Jenna Wade igrala v nanizanki Dallas in v trilogiji Gola pištola, v kateri je blestel Leslie Nielsen.

Leta 1153 je Malcolm IV. postal škotski kralj.

Leta 1487 je bil prevarant Lambert Simnel v Dublinu okronan za kralja Edwarda VI.

Leta 1543 je umrl veliki astronom poljskega rodu Nikolaj Kopernik. Med drugim je dokazal, da Zemlja ni središče vesolja.

Leta 1626 je Peter Minuit kupil Manhattan.

Leta 1686 se je rodil nemški fizik in inženir Gabriel Fahrenheit.

Leta 1689 je angleški parlament sprejel zakon o toleranci, s katerim je zaščitil vse protestante, vse katoličane pa je namerno izključil.

Leta 1738 je bila ustanovljena metodistična cerkev.

Leta 1798 so se irski nacionalisti uprli proti Britancem v upanju, da bodo francoske sile vdrle na Irsko.

Leta 1819 se je rodila britanska kraljica Viktorija. Po njej viktorijanska doba pomeni čas največjega razcveta angleškega plemstva v 19. stoletju.

Leta 1822 je Ekvador postal neodvisna država.

Leta 1851 je umrl slovensko-hrvaški pesnik, predstavnik ilirizma Stanko Vraz. Zapisoval in zbiral je ljudske pesmi. Potem ko ga ljubljanski krog ob Kranjski čbelici ni sprejel, se je ogrel za ilirizem in začel pisati v hrvaščini. Rodil se je 30. junija 1810 v Cerovcu pri Ljutomeru.

Leta 1899 so v Bostonu, ameriška zvezna država Massachusetts, odprli prvo javno garažno hišo v ZDA.

Leta 1900 si je Velika Britanija priključila Svobodno državo Oranje v Južni Afriki.

Leta 1905 se je rodil sovjetski pisatelj, Nobelov nagrajenec Mihail Aleksandrovič Šolohov. Ob nemškem napadu na Sovjetsko zvezo se je pridružil sovjetski armadi in med vojno izdal novelo Šolo sovraštva. Umrl je leta 1984.

Leta 1929 so v kinih predvajali prvi film, v katerem so se pojavili bratje Marx. Naslov filma je bil The Cocoanuts.

Leta 1930 je Amy Johnson pristala v avstralskem Darwinu in postala prva ženska, ki je preletela razdaljo od Anglije do Avstralije. Na 11 tisoč milj dolgo pot se je odpravila 5. maja.

Leta 1941 se je rodil eden največjih glasbenikov moderne dobe - Robert Zimmerman oziroma Bob Dylan.

Leta 1945 se je v Brooklynu rodila Priscilla Presley, rojena Priscilla Ann Wagner, ameriška manekenka, pisateljica in igralka.

Leta 1956 je v švicarskem Luganu na prvem tekmovanju za Evrovizijo zmagala Lys Assia, ki je nastopala za Švico. Zapela je pesem z naslovom Refrain (Refren).

Leta 1958 sta se tiskovni agenciji United Press in International News Service združili. Nastala je nova agencija – United Press International.

Leta 1962 je Malcolm Scott Carpenter v vesoljski kapsuli Aurora 7 trikrat obkrožil Zemljo.

Leta 1966 se je rodil francoski nogometaš Eric Cantona.

Leta 1968 so študenti zažgali pariško borzo.

Leta 1973 se je rodila ukrajinska pevka, ki je leta 2004 zmagala na tekmovanju za Evrosong, Ruslana.

Leta 1976 je letalo concorde prvič poletelo iz Londona v Washington.

Leta 1979 se je rodil ameriški košarkar Tracy McGrady.

Leta 1990 so nogometaši Milana četrtič osvojili naslov evropskega prvaka. V finalu so z golom Franka Rijkaarda z 1:0 premagali Benfico.

Leta 1991 je Izrael začel izvajati operacijo Salomon, v kateri je evakuiral etiopske Jude v Izrael.

Leta 1993 je Eritreja postala od Etiopije neodvisna država.

Leta 1993 je Microsoft predstavil Windows NT.

Leta 1994 so bili štirje muslimanski fundamentalisti obsojeni vsak na 240 let zaporne kazni zaradi bombnega napada na Svetovni trgovinski center v New Yorku.

Leta 1995 je Ajax v finalu evropskega pokala nogometnih državnih prvakov z 1:0 premagal AC Milan in četrtič postal evropski prvak. Odločilni zadetek je dosegel 18-letni Patrick Kluivert v 85. minuti.

Leta 2000 so se izraelske vojaške enote po 22 letih okupacije popolnoma umaknile iz Libanona.

Leta 2001 se je v Jeruzalemu porušila poročna dvorana. Umrlo je 23 ljudi, več kot 200 pa jih je bilo ranjenih. Ta nesreča velja za najhujšo tragedijo med civilnim prebivalstvom v Izraelu.

Leta 2003 je umrla angleška igralka lady Rachel Kempson, mati znanih igralk Vanesse Redgrave in Lynn Redgrave.

Leta 2004 je napadalec Arsenala Thierry Henry postal dobitnik zlate kopačke, nagrade, ki jo vsako leto podeli Evropska nogometna zveza za najboljšega strelca sezone v Evropi.

Leta 2008 je umrl ameriški komik Dick Martin, rojen leta 1922.

Leta 2009 je umrl Jay Bennett, ameriški kitarist in pevec. Rodil se je leta 1963.

Leta 2012 so Norvežani prvič po 30 letih dočakali stavko javnih uslužbencev.

Leta 2013 je mariborski nogometaš Agim Ibraimi po izboru igralcev Prve lige postal najboljši nogometaš leta.

Leta 2014 so bili v finalu Lige prvakov nogometaši madridskega Reala že v izgubljenem položaju, nato pa je Sergio Ramos v 93. minuti izsilil podaljšek (1:1), v katerem je kraljevi klub povozil Atletico (4:1) za deseti naslov evropskega klubskega prvaka.