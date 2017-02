27. februar: Ne smejte se, umrl je klovn

Na današnji dan

27. februar 2017 ob 00:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na današnji dan leta 1988 smo se Slovenci poslovili od Franeta Milčinskega - Ježka, igralca, režiserja, avtorja televizijskih in radijskih iger, šansonjerja, pesnika in pisatelja. Enega najbolj vsestranskih slovenskih umetnikov 20. stoletja in ene najpomembnejših medijskih osebnosti, nedvomno pa največjega slovenskega humorista in satirika vseh časov.

Milčinski je že zgodaj prišel v stik z gledališčem, sodeloval je tudi z radiem in leta 1938 dobil angažma igralca v ljubljanski Drami. Med okupacijo so ga Italijani zaradi izjave, da v drugi svetovni vojni ne bodo zmagali niti Nemci niti Italijani, aretirali. Po enoletni kazni, ko so ga iz zapora izpustili zaradi hude bolezni, je še naprej deloval v Drami, pa tudi v Operi, in objavljal pesmi.

Leta 1952 je Ježek napisal Zvezdico Zaspanko, prvo slovensko radijsko igro za otroke. Skupaj z Jožetom Galetom je ustvaril scenarij za mladinski film Kekec, v katerem je odigral vlogo Kosobrina in zanjo prejel posebno nagrado LR Kitajske, podpisal se je tudi pod pesmi za film Ne čakaj na maj, v katerem je odigral vlogo slikarja Trpina.

V igre v filmih je s televizijo sodeloval pri snemanju skečev in zabavnih oddaj. Leta 1972 je posnel svoje legendarne songe. Pri svojem ustvarjanju je pogosto prepletal družbeno kritiko in humor. V zadnjem času je v javnosti Ježek prepoznaven predvsem kot utemeljitelj šansona na Slovenskem, številni ga imajo tudi za prvega kantavtorja pri nas.

V svoji bogati karieri je Ježek prejel številne nagrade, med drugim leta 1975 tudi najprestižnejšo slovensko umetniško odlikovanje, Prešernovo nagrado za življenjske dosežke na področju radia in televizije, filma in literature. "Ustvarjalnost Franeta Milčinskega je v celoti resnično ljudska v najboljšem pomenu besede," so med drugim zapisali v utemeljitvi.

Leta 8 pr. n. št. je umrl rimski pesnik Horac, njegovo celotno latinsko ime je bilo Quintus Horatius Flaccus.

Leta 280 se je rodil Konstantin Veliki, rimski cesar, ki je dovolil krščanstvo.

Leta 1594 je bil Henrik IV. Burbonski slovesno okronan za francoskega kralja.

Leta 1617 sta Švedska in Rusija podpisali sporazum, ki je končal vojno in Rusijo odrezal od Baltskega morja.

Leta 1728 se je rodil slovenski šolnik, jezikoslovec in razsvetljenec Blaž Kumerdej. Sestavil je pravopisna pravila, v katerih je zavrnil Pohlinove reforme. Sestavil je tudi filozofsko kritično slovnico kranjskega jezika, ki je ostala v rokopisu.

Leta 1801 je ameriški kongres začel upravljati glavno mesto ZDA, Washington.

Leta 1807 se je rodil ameriški pesnik Henry Wadsworth Longfellow.

Leta 1827 so v New Orleansu, ameriška zvezna država Louisiana, slavili prvi Mardi Gras.

Leta 1844 je Dominikanska republika postala od Haitija neodvisna država.

Leta 1861 so ruske čete streljale na protestnike v Varšavi in jih pet ubile. Zbrani so protestirali proti ruski nadvladi na Poljskem.

Leta 1873 se je v Neaplju rodil italijanski tenorist svetovnega slovesa Enrico Caruso. Njegov repertoar obsega več kot 60 opernih vlog.

Leta 1879 so objavili, da so odkrili umetno sladilo – saharin.

Leta 1880 se je rodila ameriška pesnica in novinarka Angelina Weld Grimke.

Leta 1887 je v starosti 54 let umrl ruski skladatelj Aleksander Brodin. Bil je najmlajši v mogočni ruski peterki, kakor so tedaj imenovali skupino najvidnejših ruskih skladateljev.

Leta 1890 se je rodil ameriški džezovski glasbenik Freddie Keppard.

Leta 1892 je umrl francoski izdelovalec kovčkov, torb in potovalnih torb Louis Vuitton.

Leta 1893 so v Ljubljani ustanovili Slovensko planinsko društvo, ki se je pozneje preimenovalo v Planinsko zvezo Slovenije.

Leta 1900 je bila ustanovljena britanska laburistična stranka.

Leta 1902 se je rodil ameriški pisatelj Ernst John Steinbeck, ki je v svojih delih razkrival temnejšo stran Amerike, življenje malih dninarjev, ki so se borili za svoj obstoj. Leta 1962 je prejel Nobelovo nagrado, umrl pa je šest let kasneje. Njegova najbolj znana dela so Ljudje in miši, Polentarska polica, Sadovi jeze in Vzhodno od raja.

Leta 1902 se je rodil brazilski arhitekt Lucio Costa.

Leta 1910 se je rodil ameriški pisatelj Peter De Vries.

Leta 1913 se je rodil ameriški pisatelj Irwin Shaw.

Leta 1921 je bil na Dunaju ustanovljen mednarodni sindikat delavcev socialističnih strank.

Leta 1923 se je rodil ameriški džezovski saksofonist Dexter Gordon.

Leta 1926 se je rodil kanadski nevrolog, dobitnik Nobelove nagrade David H. Hubel.

Leta 1928 se je rodil izraelski politik Ariel Šaron.

Leta 1930 se je rodila ameriška igralka Joanne Woodward.

Leta 1932 se je rodila ameriška filmska igralka Elizabeth Taylor. Veljala je za eno najlepših žensk na platnu. V svoji karieri je v Londonu rojena igralka ameriškega rodu nanizala več kot 50 vlog, za dve je prejela oskarja, ob tem pa bila za prestižni kipec nominirana še štirikrat. Oskarja je prejela za vlogi v filmih Butterfield 8 (1960) in Kdo se boji Virginie Woolf? (1966), v letih vrhunca svoje kariere pa je bila nominirana še za Mačko na vroči pločevinasti strehi, Suddenly, Last Summer in Raintree County. Poročena je bila kar osemkrat, od tega dvakrat s stanovskim kolegom Richardom Burtonom. Umrla je marca 2011, v 80. letu starosti.

Leta 1932 je James Chadwick odkril nevtron.

Leta 1933 je zagorel nemški parlament Reichstag, kar je Hitlerju dalo povod za pregon nasprotnikov. Požig naj bi bil delo komunistov in za Hitlerja dober razlog za preganjanje političnih nasprotnikov.

Leta 1935 se je rodila italijanska sopranistka Mirella Freni

Leta 1936 je umrl ruski psiholog Ivan Petrovič Pavlov. Leta 1904 je za svoje delo dobil Nobelovo nagrado. Najbolj znan je po tem, da je raziskoval pogojni refleks.

Leta 1939 je bil končan scenarij za film V vrtincu.

Leta 1942 so japonska vojaška letala v drugi svetovni vojni potopila prvo ameriško letalonosilko USS Langley.

Leta 1942 se je rodil ameriški kemik in Nobelov nagrajenec Robert H. Grubbs.

Leta 1943 je v Montani eksplodiral jašek v rudniku. Umrlo je 74 ljudi.

Leta 1948 je na Češkoslovaškem komunistična partija prevzela oblast.

Leta 1957 se je rodil angleški glasbenik, član skupine Iron Maiden, Adrian Smith.

Leta 1962 se je rodil ameriški igralec, eden izmed bratov Baldwin, Adam Baldwin.

Leta 1963 so v Dominikanski republiki na prvih demokratičnih volitvah po koncu diktature Rafaela Trujilla za predsednika države izvolili Juana Boscha.

Leta 1964 je italijanska vlada zaprosila za pomoč pri zaščiti stolpa v Pisi, da se ta ne bi porušil, ker se je preveč nagnil.

Leta 1967 je Dominika postala od Velike Britanije neodvisna država.

Leta 1968 je umrl ameriški pevec Frankie Lymon.

Leta 1971 se je rodila ameriška pevka, članica skupine TLC, Rozonda Thomas.

Leta 1971 so zdravniki v prvi nizozemski kliniki za splave – Mildredhuis – v Arnhemu začeli izvajati splave.

Leta 1974 je prvič izšel časopis People Magazine.

Leta 1978 je umrl ruski skladatelj Vadim Salmanov.

Leta 1980 se je rodila Chelsea Clinton, edinka nekdanjega ameriškega predsednika Billa Clintona.

Leta 1989 je umrl avstrijski zoolog, dobitnik Nobelove nagrade, Konrad Lorenz.

Leta 1989 slovenske politične organizacije v Cankarjevem domu priredijo manifestacijo proti izrednim razmeram na Kosovu.

Leta 1990 sta bila podjetje Exxon in Exxonovo ladijsko podjetje obtožena petih kriminalnih dejanj. Razlitje nafte iz tankerja Exxon Valdez je bilo najbolj uničujoče razlitje nafte ob obali ZDA.

Leta 1991 je ameriški predsednik George H. W. Bush objavil, da je Kuvajt osvobojen.

Leta 1994 je na olimpijskem slalomu v Lillehammerju zmagal Thomas Stangassinger. Jure Košir je osvojil bronasto medaljo.

Leta 1994 je Vladimir Smirnov v Lillehammerju postal olimpijski prvak v maratonskem teku na 50 kilometrov v klasični tehniki.

Leta 1995 je Švicarka Vreni Schneider je zmagala na slalomu za svetovni pokal v Mariboru.

Leta 1998 je umrl ameriški znanstvenik, dobitnik Nobelove nagrade, George H. Hitchings.

Leta 1999 sta Colin Prescot in Andy Elson postavila nov rekord, z balonom sta bila v zraku 233 ur in 55 minut.

Leta 1999 je Olusegun Obasanjo postal prvi svobodno izvoljeni predsednik Nigerije po letu 1983.

Leta 2000 je Mitja Kunc zmagal na slalomu za svetovni pokal v Džongpjongu v Južni Koreji. Drugo mesto je z zaostankom 73 stotink sekunde zasedel Norvežan Ole Christian Furuseth, tretji pa je bil Avstrijec Mario Matt.

Leta 2002 je na letalu družbe Ryanair, ki je bilo na londonskem letališču Stansted, zagorelo. Pozneje je raziskava pokazala, da se je posadka slabo odzvala pri evakuaciji ljudi iz letala.

Leta 2002 je nekaj minut po odhodu z železniške postaje Godhra na vlaku zagorelo. V požaru je umrlo okoli 58 hindujskih romarjev, ki so se vračali iz Ajodhje. Sledili so nemiri, v katerih je umrlo okoli 1.000 ljudi, večinoma muslimanov.

Leta 2003 je umrl ameriški filmski igralec Fred Rogers.

Leta 2004 je v bombnem napadu na Filipinih, za katerega je kriv Abu Sajaf, umrlo 116 ljudi. To je hkrati tudi najhujši teroristični napad v tej državi.

Leta 2005 je Italijan Giorgio Rocca zmagal na slalomu za svetovni pokal v Kranjski Gori. Drugi je bil Šved Andre Myhrer, tretji pa Avstrijec Benjamin Raich.

Leta 2007 je umrl ameriški džezovski bobnar Bobby Rosengarden. Rodil se je leta 1924.

Leta 2010 je osrednji Čile prizadejal potres z magnitudo 8,8 po Richterjevi lestvici. Povzročil je ogromno škodo na poslopjih in infrastrukturi, umrlo pa je več kot 200 ljudi. (Katastrofalni potres, ki je mesec prej prizadel Haiti, je bil 7. stopnje.)

Leta 2012 je spletna stran WikiLeaks začela objavljati več kot pet milijonov primerkov zaupne elektronske pošte ameriškega varnostnega miselnega središča Stratfor. Pošta je razkrila informacijsko mrežo Stratforja, strukturo honorarjev, prakse pranja denarja in psihološke metode.

Leta 2013 je umrl Richard Allen Street, ameriški pevec soula in R&B-ja, znan predvsem kot član skupine The Temptations.

Leta 2013 je v 96. letu starosti umrl francoski diplomat in pisatelj Stéphane Hessel, avtor zelo odmevne knjige Dvignite se. V njej je ljudi pozval k nenasilnemu uporu proti krivicam v družbi in proti svetovnim problemom. Kot ključne izzive je izpostavil uničevanje okolja, naraščanje razlik med revnimi in bogatimi, rasizem ter umiranje države blaginje. Hessel je leta 2011 obiskal tudi Slovenijo.

Leta 2013 je papež Benedikt XVI. še zadnjič pred svojim odstopom nagovoril zbrane vernike na Trgu sv. Petra v Vatikanu.

Leta 2013 so poslanci s 55 glasovi za in 33 proti izglasovali konstruktivno nezaupnico vladi Janeza Janše in za novo mandatarko potrdili Alenko Bratušek.