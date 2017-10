31. oktober: Dan reformacije

Zgodilo se je na današnji dan leta ...

31. oktober 2017 ob 00:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1517 je Martin Luter na vrata wittenberške cerkve obesil 95 tez z zahtevami po prenovi Cerkve, in začela se je reformacija. Praznik vsako leto zaznamujemo tudi v Sloveniji.

Luter je zahteval, da naj bo cerkev preprosta, da se mora bogoslužje približati človeku in zato opravljati v domačem jeziku. Menil je, da vernik ne potrebuje papeža, da bi se približal Bogu, prav tako pa ni potrebe po čaščenju svetnikov in relikvij. Biblijo je treba za ljudi prevesti v materni jezik in jim tako omogočiti, da jo berejo sami.

Zahteva po prevodih verskih knjig v jezike vernikov je pomembno vplivala na razvoj književnosti v ljudskih jezikih, med njimi tudi na slovensko književnost. V času reformacije je tako nastala tudi prva slovenska knjiga, Katekizem Primoža Trubarja, ki je slovenski jezik postavila na mesto knjižnega jezika.

Leta 475 je bil za rimskega cesarja imenovan Romul August.

Leta 1345 se je rodil portugalski kralj Fernando I.

Leta 1391 se je rodil portugalski kralj Duarte.

Leta 1517 je Martin Luther na vrata wittenberške cerkve obesil 95 tez z zahtevami po prenovi Cerkve, s čimer se je začelo reformacijsko gibanje. Praznik vsako leto zaznamujemo tudi v Sloveniji.

Leta 1517 je umrl italijanski slikar Bartolommeo - s pravim imenom Baccio della Porta.

Leta 1538 se je rodil italijanski kardinal in zgodovinar Caesar Baronius.

Leta 1632 se je rodil vodilni nizozemski slikar v 17. stoletju Jan Vermeer van Delft.

Leta 1705 se je rodil papež Klement XIV., s pravim imenom Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli.

Leta 1723 je umrl veliki toskanski vojvoda Cosimo III. Medičejski.

Leta 1732 je umrl Victor Amadeus II. Savojski.

Leta 1733 je umrl Eberhard IV. Ludwig, vojvoda Württemberški.

Leta 1793 je umrl francoski revolucionar Pierre Victurnien Vergniaud.

Leta 1795 se je rodil angleški romantični pesnik John Keats. Njegova lirika je predvsem čutna, izvira pa iz želje po čisti in harmonični lepoti.

Leta 1816 se je rodil Philo Remington, ameriški izumitelj in industrialec, ustanovitelj tovarne pisalnih strojev.

Leta 1835 se je rodil nemški kemik in Nobelov nagrajenec leta 1905 Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer. Umrl je leta 1917. Sintetiziral je indigo, eozin in številne druge spojine.

Leta 1851 je umrl črnogorski vladika in pesnik Petar II. Petrovič Njegoš.

Leta 1864 je Nevada postala 36. ameriška zvezna država.

Leta 1867 je umrl irski astronom William Parsons Rosse.

Leta 1984 je bila umorjena indijska premierka Indira Gandhi. Rodila se je 19. januarja 1917 v družini Nehru.

Leta 1887 se je rodil kitajski častnik in državnik Čankajšek.

Leta1888 je John Boyd Dunlop patentiral pnevmatiko.

Leta 1911 se je rodil ruski fizik Aleksander Iljič Ahiezer.

Leta 1918 je avstrijsko poveljstvo predalo Narodnemu veču v Zagrebu vso avstrijsko mornarico in utrdbe v Pulju, Kotoru, Šibeniku, na Reki in v Trstu. V roke nove države je prišlo okoli 300 ladij, med njimi 12 vojnih, 11 križark, 56 torpedov in 18 rušilcev.

Leta 1918 je Narodno veče v Zagrebu imenovalo vlado za Slovenijo.

Leta 1922 je Benito Mussolini uradno prevzel dolžnosti ministrskega predsednika.

Leta 1924 je bilo na zboru hranilnic v Milanu sklenjeno, da bo 31. oktober svetovni dan varčevanja.

Leta 1925 se je rodil angleški kemik in Nobelov nagrajenec John Anthony Pople.

Leta 1926 je v Detroitu zaradi razlitja slepiča umrl svetovno znani čarovnik Harry Houdini, s pravim imenom Erich Weisz.

Leta 1936 se je rodil ameriški igralec Michael Landon.

Leta 1940 se je končala bitka za Britanijo. Velika Britanija je preprečila Nemčiji, da bi jo osvojila.

Leta 1941 je bil po 14 letih dela končan državni spomenik v ZDA Mount Rushmore.

Leta 1941 je nemška podmornica v bližini Islandije torpedirala ameriški rušilec USS Reuben James. V napadu je umrlo več kot 100 ameriških mornarjev.

Leta 1941 so nemški okupatorji začeli izseljevati slovensko prebivalstvo iz Brežic in Krškega. Večino prebivalstva s Krškega polja so prepeljali v šlezijska taborišča.

Leta 1943 je umrl avstrijski gledališki režiser judovskega rodu Max Reinhardt - s pravim imenom Max Goldmann.

Leta 1954 je alžirska narodna osvobodilna fronta začela upor proti francoski nadvladi.

Leta 1956 sta vojski Velike Britanije in Francije začeli bombandiranje Egipta, da bi ta spet odprl Sueški prekop.

Leta 1959 je umrl slovenski arhitekt Ivan Jager. S svojim teoretičnim in praktičnim delom je postal eden najpomembnejših preroditeljev severnoameriške arhitekture na začetku stoletja.

Leta 1961 so v Sovjetski zvezi odstranili Stalinovo truplo iz Leninove grobnice.

Leta 1961 se je rodil bobnar irske zasedbe U2, Larry Mullen jr., ki slovi kot najbolj hladnokrven član zasedbe in tisti, ki z veseljem ostaja v ozadju.

Leta 1961 se je rodil novozelandski filmski režiser Peter Jackson.

Leta 1963 se je rodil ameriški igralec Rob Schneider.

Leta 1963 se je rodil brazilski nogometaš Dunga. Bil je eden najboljših nogometašev na svetovnem prvenstvu v ZDA leta 1994, ko so Brazilci osvojili četrti naslov svetovnih prvakov.

Leta 1964 se je rodil nizozemski nogometaš Marco van Basten.

Leta 1966 se je rodil ameriški pevec skupine Beastie Boys Adam Horovitz.

Leta 1968 se je rodil ameriški raper Vanilla Ice, s pravim imenom Robert Van Winkle.

Leta 1968 je ameriški predsednik Lyndon Johnson ukazal popolno ustavitev ameriških napadov na severni Vietnam.

Leta 1993 je v Rimu umrl italijanski filmski režiser Federico Fellini, režiser filmov Cesta, Amarcord in Sladko življenje.

Leta 1993 je zaradi prevelike količine mamil umrl ameriški filmski igralec River Jude Phoenix. Več o njegovem življenju in delu si preberite tukaj.

Leta 1994 je ameriško letalo american eagle ATR-72 strmoglavilo v Roselawnu v Indiani. Pred tem je nekaj časa v snežnem metežu krožilo nad letališčem. V nesreči je umrlo 64 ljudi.

Leta 1995 je umrla ameriška igralka Rosalind Cash.

Leta 1996 je brazilsko letalo tam fokker-100 c strmoglavilo na več hiš v São Paulu. V nesreči je umrlo 98 potnikov in članov posadke, dva človeka pa sta umrla na tleh.

Leta 1998 so Iračani objavili, da ne bodo več sodelovali z inšpektorji za jedrsko orožje iz Združenih narodov.

Leta 1999 je egiptovsko letalo egypt air flight 990, ki je letelo iz New Yorka proti Kairu, strmoglavilo na obalo v bližini Nantucketa, zvezna država Massachusetts. V nesreči je umrlo vseh 217 potnikov in članov posadke.

Leta 1999 je Finec Mika Hakkinen (McLaren) ubranil naslov svetovnega prvaka v formuli ena. Na zadnji dirki sezone v Suzuki je z zanesljivo zmago zbral 76 točk, njegov tekmec Eddie Irvine (Ferrari) pa je s tretjim mestom končal svetovno prvenstvo na drugem mestu s 74 točkami.

Leta 2000 je letalo boeing 747-400 družbe Singapore Airlines strmoglavilo takoj po vzletu iz Tajpeja. V nesreči je umrlo 81 ljudi.

Leta 2000 je letalo antonov AN-26 po vzletu z letališča v severni Angliji eksplodiralo. Umrlo je 50 ljudi.

Leta 2000 je Sven Goran Eriksson postal prvi tujec, ki je prevzel selektorsko mesto angleške nogometne reprezentance.

Leta 2001 je zaradi posledic nesreče na ledeniku Pitztal umrla 31-letna svetovna prvakinja v superveleslalomu Regine Cavagnoud.

Leta 2003 je po 22 letih na oblasti odstopil malezijski premier Mahathir bin Mohamad.

Leta 2003 je umrl ameriški politični zgodovinar Richard Elliott Neustadt.

Leta 2004 sta telovadca Mitja Petkovšek in Aljaž Pegan zmagala na tekmi svetovnega pokala v Glasgowu.

Leta 2005 so trije zamaskirani neznanci oropali poslovalnico banke SKB v Ljubljani. Okoli 23.00 so s pomočjo vstopnih kod vstopili v prostore osrednje depotne hiše banke SKB na Slovenski cesti, zvezali oba varnostnika, nato pa se z različnim vlomilskim orodjem lotili 427 sefov. Te so (načrtno) odpirali več ur in iz njih pobirali predvsem zlatnino, gotovino in druge vredne predmete. Po večletnem iskanju storilcev so storilce marca 2012 našli, julija 2014 pa tudi obsodili.

Leta 2011 je število prebivalcev Zemlje po zagotovilih strokovnjakov Združenih narodov doseglo natanko sedem milijard.

...