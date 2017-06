4. junij: Kdo je posnel naš prvi zvočni oglas?

Na današnji dan

4. junij 2017 ob 01:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

Filmski režiser, scenarist in montažer Mario Foerster se je rodil na današnji dan leta 1907 v Ljubljani.

Leta 1933 je doktoriral iz kemije in takoj nato odšel na filmsko specializacijo v Berlin. Tam je posnel prvenec Berlinska reportaža in krajši zapis o pripravah na olimpijado, vendar se filma nista ohranila. Leta 1938 je režiral prvi slovenski ohranjeni zvočni dokumentarni film Mladinski dnevi.

Kot sodelavec Emona-filma je med drugim režiral prvi zvočni igrani reklamni film Jugoslovanska knjigarna in dokumentarni film o Prešernovi rojstni hiši; dokončal ga je po drugi svetovni vojni. Ob osvoboditvi je Mario Foerster sodeloval pri snemanju filma Ljubljana pozdravlja osvoboditelje in ga tudi montiral.

Leta 470 pr. n. št. se je rodil grški filozof Sokrat.

Leta 1599 se je rodil španski baročni slikar Diego Rodriguez de Silva y Velazquez. Izhajal je iz nizozemske tradicije domačega slikarstva. Velazquez velja za enega najbolj samosvojih baročnih slikarjev, čigar slog je precej odstopal od tedaj uveljavljene norme. Za dvornega slikarja ga je imenoval španski kralj Filip IV., zato imajo v Velazquezovem opusu pomembno mesto portreti kraljeve družine, njenih gostov in drugih španskih dostojanstvenikov. Velazquez je v portretnem slikarstvu dosegel sam vrh.

Leta 1798 je umrl Giovanni Giacomo Casanova, ki je slovel predvsem po svojih številnih ljubezenskih avanturah in drznosti.

Leta 1799 se je v Moskvi rodil ruski pesnik, pisatelj in dramatik Aleksander Sergejevič Puškin. Puškin je bil ena najbolj vsestranskih osebnosti svojega časa. Ustvaril je nov ruski književni jezik in vplival na mnoge ruske literate. Znan je njegov pravljični ep Ruslan in Ljudmila, roman v verzih Jevgenij Onjegin, drama Boris Godunov, pesnitev Kavkaški ujetnik, zbirka povesti o Ranjkem Ivanu.

Leta 1868 se je v Postojni rodil poštni strokovnjak Anton Wolf. Na ljubljanski pošti je kmalu postal nadkontrolor, pozneje pa še tajnik Direkcije pošte in telegrafa. Z ljubljanskim županom Ivanom Hribarjem sta že nekaj let pred zlomom avstro-ogrske monarhije pripravila skrivne načrte za prevzem pošte. Ta se je leta 1918 Wolfu tudi posrečil, saj je pri Narodnem svetu načeloval prav poštno-telegrafskemu področju. Anton Wolf je pozneje v Beogradu vodil Jugoslovansko poštno upravo in napisal prvi slovenski poštni priročnik »Pravilniki in navodila za izvrševanje poštne službe v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev«.

Leta 1875 se je rodil nemški pisatelj in Nobelov nagrajenec za književnost leta 1929 Thomas Mann. Znan je po svojih dramah: Smrt v Benetkah, Čarobna gora, družinska saga Buddenbrookovi. Sodi med najpomembnejše nemške pripovednike 20. stoletja. Mann je dobil Nobelovo nagrado predvsem po zaslugi romana Buddenbrookovi, ki prikazuje zaton trgovske družine v Lübecku skozi obdobje štirih generacij.

Leta 1892 se je rodila ameriška pisateljica Pearl S. Buck. Večino svojih del posveča življenju na kitajskem podeželju. Buckova je prva Američanka, ki je leta 1938 prejela Nobelovo nagrado za književnost.

Leta 1926 so Roberta Earla Hughesa razglasili za najtežjega človeka na svetu. Takrat je Robert tehtal kar 468 kg.

Leta 1945 se je pri nas začelo organizirano krvodajalstvo. V Sloveniji so bili pred 2. svetovno vojno le posamezni primeri dajanja krvi, leta 1945 pa je na poziv novoustanovljene transfuzijske službe za vojne ranjence darovalo kri 150 Ljubljančanov.

Leta 1960 se je rodil kitarski virtuoz Steve Vai.

Leta 1969 je škotski glasbenik Rod Stewart podpisal pogodbo z založbo Mercury Records.

Leta 1970 se je rodila Deborah Compagnoni. Italijanska alpska smučarka je na olimpijskih igrah osvojila tri zlate medalje, v svetovnem pokalu pa je zmagala na 16 tekmah, od tega na 13 veleslalomih.

Leta 1975 se je rodila ameriška igralka, producentka in režiserka Angelina Jolie.

Leta 1975 se je rodil britanski komik, igralec in pevec Russell Brand.

Leta 1983 je v finalu odprtega teniškega prvenstva Francije Chris Evert premagala Mimo Jaušovec in petič osvojila Roland Garros.

Leta 1987 je mladi ameriški atlet Danny Harris v Madridu v teku na 400 m z ovirami ustavil neverjeten niz zmag rojaka Edwina Mosesa. Ugnal ga je za 13 stotink. To je bil prvi Mosesov poraz po skoraj 10 letih. Od 26. avgusta 1977 je nanizal kar 122 zaporednih zmag.

Leta 1992 sta se v Firencah v Italiji poročila pevec David Bowie in manekenka Iman.

Leta 1994 je Marco Pantani slavil prvo zmago med poklicnimi kolesarji. 24-letni Pantani je bil nepremagljiv v 14. etapi Dirke po Italiji od Lienza do Merana (235 km).

Leta 1995 je Švicar Tony Rominger postal zmagovalec kolesarske Dirke po Italiji.

Leta 1999 je Katarina Srebotnik z Južnoafričanom Pietom Norvalom zmagala na mešanem turnirju dvojic na Odprtem teniškem prvenstvu Francije v Parizu. V finalu sta s 6:3, 3:6 in 6:3 premagala šesta nosilca, Latvijko Lariso Neiland in Američana Ricka Leacha.

Leta 2007 se je na slovito dolino gejzirjev na ruskem polotoku Kamčatki zrušil večji del bližnje gore. 6 kilometrov dolga dolina, ki se lahko pohvali z drugo najvišjo koncentracijo gejzirjev na svetu (kakšnih 90 jih je) in kopico naravnih termalnih bazenov, je (bila) najbolj obiskana turistična točka na skrajnem vzhodnem robu Rusije, pa čeprav morajo obiskovalci kar globoko seči v žep – do gejzirjev se da namreč priti samo s helikopterjem. Milijoni kubičnih metrov blata in kamenja so uničili večino gejzirjev.

Leta 2008 so potem, ko so popoldne odkrili okvaro, nadzorovano zaustavili Jedrsko elektrarno Krško. Prišlo je namreč do puščanja vode iz primarnega sistema v zadrževalni hram.

Leta 2010 je Severna Koreja predstavila "superpijačo", ki naj bi pomnoževala možganske celice in zaustavljala staranje kože.

Leta 2012 je Kitajska - na 23. obletnico protestov na Trgu nebeškega miru - svojim državljanom zablokirala spletni dostop do podatkov v zvezi s temi dogodki.

Leta 2013 so arheologi novoodkrito vrsto prazgodovinskega kuščarja Barbaturex morrisoni poimenovali na čast Jimu Morrisonu, ki je sam sebi pravil "The Lizard King".