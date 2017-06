5. junij: Rodil se je andaluzijski mag "ciganske duše", Federico García Lorca

Leta 1898 se je v Fuente Vaquerosu v Andaluziji rodil španski pesnik Federico Garcia Lorca, ključna osebnost španske pesniškega rodu 1927 in simbol nedolžnih žrtev krvave državljanske vojne.

V svojih delih je udejanil sintezo vplivov modernizma, ljudske poezije, umetne baročne poezije in nadrealističnih teženj, proslavil pa se je z deli Ciganski romancero, Pesnik v New Yorku, Krvava svatba in Dom Bernarde Albe.

Pesnik je v svoji najbolj značilni liriki iskal bistvo 'ciganske duše', kajti 'cigansko je tisto, kar je najvišje, najgloblje in najbolj aristokratsko v moji deželi, pa tudi najznačilnejše določilo in tisto, kar ohranja žar, kri in abecedo andaluzijske in univerzalne resnice'.

Garcia Lorca v domovini ne velja le za enega največjih lirikov 20. stoletja, marveč je tudi simbol nasprotnikov generala Franca, ki so padli v krvavi državljanski vojni. Kot glasen republikanec, homoseksualec in umetnik, ki je pisal o trpljenju marginaliziranih skupin, je bil Lorca poosebitev vsega, čemur so nacionalisti nasprotovali, in primerna tarča njihovega srda. Avgusta 1936, le mesec dni po Francovi vstaji, ki je sprožila vojno, je bil 38-letni pesnik aretiran, zaslišan in odveden pred strelski vod v bližini vasice Víznar. Federico Garcia Lorca se je rodil 5. junija leta 1898 v Fuente Vaqueros.

Drugi dogodki na današnji dan ...



Leta 8239 pr. n. št. je po majevski kulturi nastal svet.

Leta 1305, po smrti Benedikta XI., je bil za papeža izvoljen Raymond Bertrand de Gout, bordojski nadškof. Raymond se je preimenoval v Klemena V., okronan pa je bil v navzočnosti francoskega kralja Filipa IX. Lepega v Lyonu.

Leta 1718 je bil v Otleyju krščen angleški umetni mizar Thomas Chippendale. Izdal je zbirko načrtov za pohištvo – Napotki za gospodo in izdelovalce pohištva. Značilnosti angleškega pohištvenega sloga v 18. stoletju so imenovali po njem. Ustvaril je namreč slog, ki je kombinacija francoskega rokokoja in gotskih motivov. Chippendale je umrl 13. novembra 1779 v Londonu. Chippendale se danes imenuje angleški pohištveni slog, za katerega so značilne preproste, funkcionalne oblike sedežnega pohištva in do visokega sijaja zloščen naravni les.

Leta 1741 se je Vitus Jonassen Bering s Kamčatke odpravil raziskovat Aljasko.

Leta 1752 je Benjamin Franklin dokazal, da je strela elektrika.

Leta 1783 je pionir letenja z baloni Ettienne-Jacques de Montgolfier z bratom Josephom-Michelom izdelal prvi balon na vroči zrak.

Leta 1819 se je rodil matematik in astronom John Couch Adams, ki je odkril planet Neptun.

Leta 1849 je Danska postala ustavna monarhija.

Leta 1876 so bile na stoletni razstavi v ameriški Philadelphii prvič na ogled banane, ki so v ZDA takoj postale zelo priljubljene.

Leta 1878 se je v Mehiki rodil revolucionar Francisco (Pancho) Villa.

Leta 1900 se je v Budimpešti rodil madžarski fizik, ki je najbolj znan po izumu holografa, Dennis Gabor oziroma Gábor Dénes.

Leta 1917 se je v Združenih državah Amerike začel nabor vojakov, ki so bili poslani na bojišča 1. svetovne vojne.

Leta 1919 se je v Tokiu rodil japonski dirigent Akeo Vatanabe.

Leta 1928 se je rodil ameriški režiser Tony Richardson. Režiral je filme Tom Jones, Fantom iz opere in Hotel New Hampshire.

Leta 1938 se je prezgodaj rodila Marion Chapman, najmanjša dojenčica na svetu, ki je ob rojstvu tehtala le 280 gramov.

Leta 1939 se je rodil kanadski premier Charles Joseph Clark.

Leta 1940 so v ameriškem Akronu prvič predstavili sintetično avtomobilsko gumo.

Leta 1940 so kanadske oblasti razglasile nacistične, fašistične in komunistične organizacije za prepovedane in so zaprle njihove voditelje.

Leta 1942 so Združene države Amerike napovedale vojno Romuniji in Bolgariji.

Leta 1944 so britanski bombniki v pripravah na izkrcanje odvrgli 5.000 ton bomb na nemške položaje v Normandiji.

Leta 1944 je iz Bele krajine začel oddajati Radio OF.

Leta 1944 je italijanski princ Umberto II. Savojski postal regent kraljevine.

Leta 1945 so vrhovni zavezniški komandanti v Nemčiji prevzeli vso oblast.

Leta 1947 je ameriški zunanji minister George Marshall pozval h gospodarski pomoči od vojne opustošeni Evropi.

Leta 1954 so poplave na območju Celja zahtevale 22 smrtnih žrtev.

Leta 1955 so v Ljubljani slovesno odprli Gospodarsko razstavišče.

Leta 1959 je prisegla prva singapurska vlada.

Leta 1959 je Bob Zimmerman diplomiral. Kmalu potem je nastopal po kavarnah na univerzi Minnesota v Minneapolisu, pozneje pa v Greenwich Villageu v New Yorku. Takrat je svoje ime že spremenil v Bob Dylan (po pesniku Dylanu Thomasu). Pred tem je nekaj časa nastopal pod imenom Elston Gunnn, na klavirju pa ga je spremljal Bobby Vee. Kmalu se je Bob Dylan odločil za samostojno kariero kantavtorja. K njegovi odločitvi za samostojno glasbeno pot je nekaj prispeval tudi obisk tedaj že zelo bolehnega potujočega glasbenika Woodyja Guthrieja leta 1961 v bolnišnici v New Jerseyju. Guthrie je bil namreč eden od idolov mladega Dylana, ki je želel naslediti "trubadursko" življenje v Guthriejevem slogu.

Leta 1964 je David Jones s skupino The King Bees posnel prvo ploščo z naslovom Liza Jane, ki jo je izdala založba Vocalion iz Velike Britanije. Manj kot desetletje kasneje je Jones postal zelo znan, a pod drugim imenom. Postal je David Bowie.

Leta 1967 se je začela šestdnevna vojna med Izraelom in arabskimi državami - Egiptom, Jordanijo, Sirijo in Savdsko Arabijo. Vojna je trajala do 10. junija in se je končala z izraelsko zasedbo Gaze, Sinajskega polotoka, zahodnega brega Jordana in Golanske planote.

Leta 1968 je bil med slavjem v Los Angelesu smrtno ranjen senator Robert F.

Kennedy, brat umorjenega ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja.

Roberta je Sirhan Sirhan ustrelil v glavo in senator je naslednji dan umrl. Sirhana so obsodili za umor.

Leta 1970 se je rodil alpski smučar Andrej Miklavc. Svojo edino zmago na tekmah za svetovni pokal je dosegel leta 1995 na slalomu v Park Cityju, ko je za stotinko premagal Avstrijca Christiana Mayerja. To je bila tudi njegova edina uvrstitev na zmagovalne stopničke.

Leta 1971 se je rodil glasbenik in igralec Mark Wahlberg. Mark je nastopal kot pevec in kitarist v skupini Marky Mark and The Funky Bunch. Med drugim pa se je izkazal tudi kot maneken v reklamah za spodnje perilo Calvina Kleina.

Leta 1972 je umrl slovenski dramatik Fedor Gradišnik. Napisal je drame Tat, Sorodna srca in Norec. Poleg tega je napisal mladinsko igro Sirota in roman Institutka.

Leta 1975 so spet odprli Sueški prekop, ki je bil zaprt zaradi šestdnevne vojne.

Leta 1976 je v Idahu počil jez Teton, ki je povzročil milijardo dolarjev škode; umrlo je 14 ljudi.

Leta 1977 je na prodajne police prišel računalnik Apple II.

Leta 1977 je bil izveden državni udar na Sejšelih.

Leta 1977 so košarkarji Portlanda prvič postali zmagovalci Lige NBA, potem ko so v finalu Philadelphio premagali s 4:2 v zmagah. Najkoristnejši igralec finala (MVP) je bil Bill Walton.

Leta 1981 je ameriški center za preprečevanje bolezni poročal o pljučnici, ki je prizadela populacijo gejev v državi. Pozneje so bolezen, ki se povzroča virus HIV, poimenovali aids.

Leta 1983 je Yannick Noah v finalu Odprtega prvenstva Francije v Parizu premagal Matsa Wilandra s 6:2, 7:5, 7:6. Noah je še vedno zadnji Francoz, ki je dvignil pokal mušketirjev. Ljubljenec Roland Garrosa je tisto leto v Parizu izgubil le en niz, za poslastico pa je v finalu ugnal branilca naslova in po Arthurju Ashu postal drugi temnopolti zmagovalec Pariza.

Leta 1984 je indijska premierka Indira Gandi ukazala napad na sikhovski Zlati tempelj.

Leta 1987 je Ted Koppel s svojimi gosti v oddaji Nightline na ABC-TV-ju štiri ure razpravljal o aidsu. To naj bi bila tudi najdaljša oddaja, ki je potekala v živo, pri čemer niso vštete oddaje s politično ali vesoljsko tematiko.

Leta 1995 je bilo prvič doseženo agregatno stanje - Bose-Einsteinova zgoščina.

Leta 1995 je Tomo Mahorič postal trener košarkarskega kluba Interier Krško. Mahorič je bil pri Olimpiji prej pomočnik Zmaga Sagadina, pri Intereiru pa se je izjemno uveljavil in klub popeljal v finale državnega prvenstva.

Leta 1996 so nogometaši SCT Olimpije osvojili pokalni naslov. Na povratni finalni tekmi so proti Primorju igrali 1:1. Prvo tekmo v Ajdovščini je Olimpija dobila z 1:0.

Leta 1999 so italijanskega kolesarja Marca Pantanija izključili z Dirke po Italiji, potem ko so v njegovi krvi našli povečano količino rdečih krvnih telesc. Pantani je moral rožnato majico vodilnega v skupnem seštevku odstopiti Ivanu Gottiju, ki je to izkoristil in nekaj dni kasneje postal zmagovalec Gira.

Leta 2002 je javnost izvedela za podrobnosti spora med Zlatkom Zahovičem in Srečkom Katancem, tvorcema slovenske nogometne pravljice. Že prej ne preveč zgledni odnosi med Zahovičem in Katancem so se približali vrelišču na tekmi svetovnega prvenstva med Slovenijo in Španijo. Zahovič je vidno jezen zapustil igrišče, potem ko ga je Katanec na začetku drugega polčasa zamenjal z Milenkom Ačimovićem. V slačilnici je po tekmi izbruhnil hud spor, posebej Zahovič pa je izrekel nekaj izjemno ostrih in neprimernih besed. Epilog: Zlatko Zahovič je zapustil Južno Korejo, Srečko Katanec pa se je po mundialu poslovil od selektorskega stolčka.

Leta 2002 je izšla prva "uradna" različica spletnega brskalnika Mozilla.



Leta 2004 je v 95. letu starosti umrl Ronald Reagan, 40. predsednik ZDA, nekdanji guverner Kalifornije in igralec. Reagan se je rodil 6. februarja 1911 v ameriški zvezni državi Illinois. V tridesetih letih se je od tam preselil v Kalifornijo, kjer je postal hollywoodski igralec. Tam je spoznal tudi svoj drugo ženo Nancy. Leta 1962 je stopil v republikansko stranko in štiri leta kasneje postal postal guverner Kalifornije. Guverner je bil kar devet let. Za predsednika je kandidiral dvakrat, leta 1976 neuspešno, štiri leta kasneje pa se je le vselil v Belo hišo, kjer je živel dva mandata.

Leta 2009 je umrl Jeff Hanson, ameriški glasbenik. Rodil se je leta 1978.