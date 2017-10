Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 11 glasov Ocenite to novico! Miran Pavlin je bil kapetan slovenske reprezentance in v zlatih časih njen nepogrešljivi član. Foto: BoBo Edo Šlajmer velja za utemeljitelja moderne slovenske kirurgije. Argentinski voditelj Juan Peron se je rodil leta 1895. Zvonimir Boban je bil med najzaslužnejšimi za velike uspehe hrvaške reprezentance. Foto: EPA Michael Schumacher je leta 2000 osvojil prvi naslov za Ferrari po 21 letih. Foto: EPA Dodaj v

8. oktober: Rojstni dan Mirana Pavlina

Na današnji dan

8. oktober 2017 ob 00:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na današnji dan leta 1971 se je rodil nogometaš Miran Pavlin. Kariero je začel pri Britofu, potem pa je v Sloveniji igral še za Savo, Triglav, Naklo, Olimpijo in Koper.

Močan pečat je pustil v Nemčiji (Dynamo Dresden, Freiburg in Karlsruhe), branil je tudi barve Porta. Bil je član zlate generacije slovenske reprezentance. Med letoma 1994 in 2004 je na 63 tekmah zabil pet golov. Najraje se spominja zadetka, ki je Sloveniji priboril evropsko prvenstvo, potem ko je 17. novembra 1999 na 1:1 izenačil izid proti Ukrajini.

Leta 1864 se je rodil kirurg Edo Šlajmer, utemeljitelj sodobne kirurgije na Slovenskem. V Ljubljano je prišel že kot poznan kirurg in takoj prenovil organizacijo in delo kirurškega oddelka. Edo Šlajmer je maturiral na Reki in študij nadaljeval v Gradcu, kjer je nekaj časa tudi delal. Z uspešnimi operacijami si je pridobil mednarodni sloves. Leta 1891 je prišel v Ljubljano. Zaradi nesporazumov z oblastjo se je leta 1911 upokojil. Na strani Srbov se je udeležil balkanske vojne, v prvi svetovni vojni je bil vojni kirurg. Delo je povsem končal leta 1922, ko se je preselil v Šentvid. Umrl je 23. decembra leta 1935.

Leta 1895 se je rodil Juan Domingo Peron Sosa, argentinski državnik, predsednik od 1946 do 1955 in od 1973 do svoje smrti leta 1974.

Leta 1912 so Črna gora, Srbija, Bolgarija in Grčija napadle Turško cesarstvo in ga hitro spravile na kolena. Z londonskim sporazumom je bil sklenjen mir, na avstrijsko zahtevo pa je bila ustanovljena Albanija.

Leta 1917 je umrl politik Janez Evangelist Krek, ki je ob koncu 19. stoletja začel v Sloveniji širiti ideje krščanskega socializma. Prizadeval si je združiti vse zatirane plasti

prebivalstva, predvsem slovenske kmete.

Leta 1942 se je rodil Leopold Jeras, legenda Slovanovega rokometa in nekdanji selektor Slovenije, ki je bil eden najzaslužnejših za preporod reprezentance. Pod njegovim vodstvom so namreč Slovenci igrali na olimpijskih igrah in na svetovnem prvenstvu.

Leta 1965 se je rodil ameriški plavalec Matt Biondi. Zablestel je na olimpijskih igrah v Seulu leta 1988, kjer je izenačil rekord Marka Spitza (München 1972). Oba sta na istih igrah osvojila sedem medalj. Biondi si je v Seulu priplaval pet zlatih (100 m prosto, 4x100 m prosto, 4x100 m mešano, 4x200 m prosto, 50 m prosto), eno srebrno (100 m delfin) in eno bronasto (200 m prosto) kolajno. Skupaj je na olimpijskih igrah osvojil 11 medalj (8 zlatih, 2 srebrni in 1 bronasta), na svetovnih prvenstvih se je prav tako veselil enajstih odličij (6 zlatih, 2 srebrni in 3 bronaste). V bogati karieri je postavil 12 svetovnih rekordov.

Leta 1967 so v bolivijskih hribih ujeli vodjo gverilske vojske Ernesta Che Guevaro in njegove može.

Leta 1968 se je rodil hrvaški nogometaš Zvonimir Boban. Že pri 16 letih je debitiral v dresu Dinama iz Zagreba, kjer je ostal sedem let. Svojo kariero je nadaljeval v Italiji, kjer je najprej igral za Bari, potem pa je prestopil k AC Milanu. Z rdeče-črnimi je največji uspeh doživel maja 1994 v Atenah. Milan je v finalu Lige prvakov odpravil Barcelono s 4:0. Boban je bil tudi član jugoslovanske reprezentance, hrvaško izbrano vrsto pa je leta 1996 popeljal na evropsko prventvo v Anglijo. Dve leti kasneje so Hrvati na svetovnem prvenstvu v Franciji osvojili 3. mesto. Boban je za reprezentanco Hrvaške odigral 51 tekem in zabil 12 golov.

Leta 1967 se je rodil nogometaš Primož Gliha. Najboljše igre je prikazal v dresu Olimpije in izraelskega Hapoela. Za slovensko reprezentanco je med letoma 1992 in 1998 odigral 28 tekem in dosegel 10 golov. Nepozabno tekmo je odigral 2. aprila 1997 v Splitu, ko je Hrvaški zabil tri gole, Slovenija pa je s 3:3 dobila prvo in edino točko v kvalifikacijah za SP 1998. Po koncu kariere je postal trener.

Leta 1982 so na Broadwayu prvič uprizorili muzikal Cats (Mačke), ki je bil na sporedu kar 18 let.

Leta 1985 se je rodil priljubljeni glasbenik s Havajev Bruno Mars.

Leta 1992 je umrl nemški kancler Willy Brandt.

Leta 1995 je na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu v Bogoti zlato medaljo na cestni dirki dobil Španec Abraham Olano. Srebro je pripadlo njegovemu rojaku Miguelu Indurainu, ki v izjemni karieri ni bil nikoli svetovni prvak v cestni vožnji, ima pa dve srebrni in eno bronasto medaljo. Bron je osvojil Italijan Marco Pantani.

Leta 2000 je Michael Schumacher zmagal na VN Japonske in s tem tretjič postal svetovni prvak v formuli ena. Za Ferrari je bil to prvi naslov po 21 letih. Ekipa iz Maranella je pred tem zadnjič imela svetovnega prvaka leta 1979, ko je slavil Južnoafričan Jody Scheckter. Schumacher je prva dva naslova osvojil z Benettonom v letih 1994 in 1995, potem pa se je preselil k Ferrariju.

Leta 2004 je Peter Mankoč na svetovnem prvenstvu v plavanju v kratkih bazenih na 100 m delfin osvojil bronasto medaljo. Zmagal je Američan Ian Crocker. Mankoč je bil tretji že na polovici proge, v finišu pa je za dve stotinki ugnal Rusa Nikolaja Skvorceva in prejel tretjo medaljo v kratkih bazenih v karieri, ob tem pa še izboljšal državni rekord (51,66). Z novim rekordom prvenstev (50,18) je bil Crocker razred zase.

c.r.