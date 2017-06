Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Agencija za okolje (Arso) je za zahod države tudi izdala opozorilo za pripravljenost oziroma t. i. oranžni alarm. Foto: Arso Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Arso opozarja na možnost močnejših neviht na zahodu države

Dež bo zajel celotno državo

28. junij 2017 ob 07:50,

zadnji poseg: 28. junij 2017 ob 08:00

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Po celotni Sloveniji bodo lahko popoldne in zvečer nastale močnejše nevihte, ob prehodu vremenske fronte v noči na četrtek pa krajevni nalivi in močnejši sunki vetra. Izključena ni niti toča.

Agencija za okolje (Arso) je za zahod države tudi izdala opozorilo za pripravljenost oziroma t. i. oranžni alarm. Na vzhodu bo sprva precej jasno, drugod bo spremenljivo oblačno.

Krajevne padavine, deloma nevihte, se bodo začele najprej pojavljati na zahodu in se bodo krepile ter postopno širile proti vzhodu. Pihal bo južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na vzhodu do 33 stopinj.

V četrtek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, deloma nevihtami. Več sonca bo na vzhodu. Jugozahodni veter se bo še okrepil.

V petek bodo predvsem na zahodu še občasno padavine, drugod pa bo še precej sončno. Jugozahodnik bo nekoliko oslabel. V noči na soboto bo dež od zahoda zajel vso Slovenijo in v soboto čez dan postopno ponehal.

G. C.