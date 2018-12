Arso: Tudi letošnja jesen je bila nadpovprečno topla

Letošnje leto bo verjetno spadalo med najtoplejše

5. december 2018 ob 12:15

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Meteorološka jesen (september, oktober in november) je bila letos v Sloveniji za okoli dve stopinji Celzija toplejša od povprečja, količina padavin pa je bila v tem času večinoma podpovprečna.

V letošnji meteorološki jeseni vremenoslovci kakšnih rekordov niso zaznali, so bili pa vsi trije meseci za okoli dve stopinji Celzija toplejši od dolgoletnega povprečja, ki zajema obdobje od leta 1981 do 2010, je pojasnil Brane Gregorčič z agencije za okolje (Arso).

Letos so bili nadpovprečno topli vsi meseci, razen februarja in marca. Januarja in aprila je bilo odstopanje od dolgoletnega povprečja največje, preseglo je štiri stopinje Celzija. Najmanjše odstopanje od povprečja je bilo julija, ko so bile povprečne temperature za eno stopinjo višje od povprečja. Medtem pa sta bila februar in marec hladnejša, kot je povprečje za ta dva meseca.

Glede na doslej izmerjene povprečne temperature se nakazuje tudi ocena za celo letošnje leto, ki zdaj kaže, da bo povprečna letna temperatura "verjetno spet med najvišjimi v zgodovini meritev". Gregorčič ob tem opozarja, da je za dokončno ugotovitev treba počakati na konec decembra.

Medtem je bila količina padavin v pretekli meteorološki jeseni večinoma podpovprečna. Nekoliko je izstopalo le alpsko območje, kjer se je količina padavin približala povprečju oz. ga je oktobra denimo v Ratečah presegla. V večjem delu Slovenije je bila tako letos razmeroma suha jesen.

Glede aktualnega vremena pa je Gregorčič povedal, da so bile izrazito visoke temperature za ta letni čas po Sloveniji izmerjene v torek, dogajanje pa je bilo posledica višinskega severozahodnega vetra.

Pet stopinj toplejši torek

Po podatkih Arsa je bilo v torek ob 19. uri denimo v Novem mestu izmerjenih 16,2 stopinje Celzija, v Celju 15,4 stopinje, na mariborskem letališču pa 15,8 stopinje. Po srednji dnevni temperaturi je bil torek okoli pet stopinj toplejši od povprečja za ta dan.

Sreda je že drugačna. Temperature zraka bodo deset in več stopinj nižje od torkovih, tako da bodo temperature že bližje povprečnim za ta dan, ki so okoli tri, štiri stopinje Celzija, je pojasnil Gregorčič.

Meteorologi glede na zdajšnje podatke izrazite otoplitve ne pričakujejo več, vendar tudi izrazitejšega mraza ne. Verjetnost snežnih padavin se bo nekoliko povečala šele od sredine prihodnjega tedna naprej.

V soboto bo Slovenijo prešla hladna fronta, vendar bodo padavine razmeroma kratkotrajne, po nižinah bo večinoma deževalo. Meja sneženja bo verjetno ostala nekje nad 800 metri nadmorske višine. "Morda kakšna snežinka po zraku zapleše jutri v jutranjem času, vendar bo to zelo prehoden pojav," je še dodal Gregorčič.

G. C.