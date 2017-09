Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Do današnjega popoldneva je na zahodu in jugu države padlo od 30 do 40 litrov dežja na kvadratni meter, lokalno tudi več, ugotavljajo vremenoslovci in opozarjajo, da je obilne padavine z nalivi pričakovati še vse do ponedeljka zvečer. Foto: BoBo Sorodne novice Arso razglasil oranžni alarm, prihajajo močne padavine Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Arso: Zaradi dežja bodo reke naraščale, mogoča posamezna razlivanja

Za večji del države za nedeljo in ponedeljek razglašen oranžni alarm

10. september 2017 ob 19:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zaradi močnega deževja so do velikih pretokov narasle reke v porečju Save, zgornje save in Reke, so sporočili z Arsa in hkrati opozorili, da bodo ponoči in v ponedeljek reke zlasti na zahodu države še naraščale.

Na Agenciji Republike Slovenije za okolje (Arso) so ob napovedanem dežju sicer opozorili, da bodo dopoldne močneje naraščale reke na jugu in jugovzhodu države ter v osrednji Sloveniji. Ob tem so napovedali, da so bo naraščanje rek nadaljevalo tudi v ponedeljek in da bodo vmes krajša umirjanja naraščanja posameznih vodotokov.

Do današnjega popoldneva je na zahodu in jugu države padlo od 30 do 40 litrov dežja na kvadratni meter, lokalno tudi več, ugotavljajo vremenoslovci in opozarjajo, da je obilne padavine z nalivi pričakovati še vse do ponedeljka zvečer. Do takrat lahko v zahodni in južni polovici Slovenije krajevno pade še od 100 do 150 litrov dežja na kvadratni meter. Ob predvidenih močnejših nalivih razlivanja posameznih vodotokov na teh območjih niso izključena.

Oranžni alarm

Za nedeljo je zato še vedno razglašena oranžna stopnja ogroženosti za severozahodno, jugozahodno in osrednjo Slovenijo, v ponedeljek pa tudi za jugovzhod Slovenije. S tem pristojni prebivalce opozarjajo na dodatno previdnost in spremljanje razmer.

Po napovedih Arsa je pred nami teden deževnega vremena, le sreda bo razmeroma suha. Medtem ko se tudi v torek obeta spremenljivo do oblačno vreme z občasnim dežjem, v sredo za zdaj kaže, da bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.

V nedeljo nekaj nevšečnosti

Močno deževje je povzročilo nekaj nevšečnosti. Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, je v Žusterni v Kopru meteorna voda poplavila kletne prostore enostanovanjske hiše, pri čemer so koprski gasilci iz kletnih prostorov izčrpali kubični meter vode in očistili odtok. Meteorna voda je ogrožala tudi stanovanjsko hišo v Kuteževem na območju Ilirske Bistrice, in sicer zaradi poškodovane odtočne cevi, v Kranju pa so se v reko Savo zaradi močnejših padavin preko meteornega zbiralnika iztekale fekalije.

G. K.