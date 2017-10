Bo lendavska plinarna ostala brez okoljevarstvenega dovoljenja?

Inšpekcija pričakuje hiter odziv

6. oktober 2017 ob 15:15

Lendava - MMC RTV SLO, STA

Inšpekcija za okolje je 29. septembra na Agencijo RS za okolje (Arso) podala predlog za odvzem okoljevarstvenega dovoljenja za bioplinarno Lendava, ker kršitelj ni uskladil obratovanja z zahtevanimi pogoji.

V Lendavi so zadovoljni, župan Anton Balažek pa je ob tem povedal: "Čestitam, to bi morali napraviti že prej, to smo pričakovali in to je tisto, za kar smo se zavzemali. Upam, da bodo tokrat to po pravni poti speljali do konca."

Kot pojasnjujejo na ministrstvu za okolje, je ministrica Irena Majcen na poslansko vprašanje Laszla Göncza o bioplinarni odgovorila, da družba Ecos center, ki upravlja bioplinarno, v roku ni izvršila pravnomočne odločbe, izdane 5. junija, saj je kljub ustni odločbi o prepovedi predelave odpadkov, prevzetih od podjetja Kemis Termoclean iz Zagreba, še naprej predelovala odpadke, ki so bili nedovoljeno pripeljani iz Hrvaške.

Inšpekcija je 13. septembra opravila še izredni kontrolni monitoring digestata, to je ostanka od predelave, in ugotovila, da so iz zadnjega zalogovnika brez dovoljenja na Madžarsko vozili tekoči digestat. Zato so podjetju izdali odločbo o prepovedi izvoza oziroma čezmejnega pošiljanja odpadkov. Ta odločba sicer še ni pravnomočna, digestata pa več ne vozijo na Madžarsko.

V odgovoru poslancu je še navedeno, da je proti Ecosu uvedenih več prekrškovnih postopkov, ki še potekajo, od 25. aprila letos pa so v bioplinarni opravili kar 20 inšpekcijskih pregledov.

Pod drobnogled tudi predelava gum

Župan Balažek ob tem dodaja, da se bodo zdaj na občini lotili še načrtovane predelave 80 ton odpadnih avtomobilskih gum dnevno znotraj industrijskega kompleksa Nafte, pri čemer je Arso vlagatelju sporočil, da presoja vplivov na okolje pri predelavi gum ni potrebna, posledično pa tudi ne okoljevarstveno soglasje.

V Lendavi so zaradi tega ogorčeni, občina je v svoj odlok o prostorskih načrtih sicer zapisala, da mora dati v takih primerih soglasje za obratovanje tudi občinski svet, vendar je država ta odlok razveljavila. Zato Balažek napoveduje, da bo prihodnji teden pozval poslance na pogovor, ki jim bodo dali pobudo za spremembo zakonodaje na tem področju.

"Eno je daljnovod ali avtocesta, ki sta državni interes, ne more pa biti državni interes predelava gum, ki jih bomo vozili iz Italije in ne vem od kod še, to bi zakonodaja morala ločevati," je še povedal.

