Britanci ujetim žabam na pomoč z "žabjimi lestvami"

Do zdaj so jih v odtočne jaške namestili dvajset

8. november 2018 ob 16:13

Warwick - MMC RTV SLO, Reuters

Skupina britanskih okoljevarstvenikov je v odtočne kanale ob robovih cest namestila lestve, po katerih bodo lahko na prostost priplezale dvoživke, ki so nesrečno obtičale v obcestnih jaških.

Angleška skupina za zaščito dvoživk in plazilcev (WART) upa, da bo namestitev dvajsetih lestvic iz nerjavečega jekla preprečila temno usodo tistih nesrečnih žabic, ki se ob prečkanju ceste – največkrat v času parjenja – ujamejo v obcestne jaške.

"Dvoživke v času parjenja pogosto najprej prečkajo cesto, prevečkrat pa se zgodi, da se ob tem nepričakovano ujamejo v odtočne jaške. Tukaj se njihova življenjska zgodba pogosto konča," je za Reuters povedal Tim Jenkins, eden izmed okoljevarstvenikov, ki so sodelovali pri namestitvi lestev.

"'Izum' bo dvoživkam pomagal pri preživetju, verjamemo pa, da bo s tem narasla tudi žabja populacija," pravi.

Skupino okoljevarstvenikov ena lestev stane približno 17 evrov, kar je zanje precejšen zalogaj. Upajo, da jim bodo v prihodnje na pomoč priskočile še druge britanske organizacije.

Ob tem poudarjajo, da so žabe močno prezrte živali, ki se ljudem pogosto gnusijo. "Takšen odnos je popolnoma nepotreben, saj so koristne za ekosistem, seveda so zelo učinkovite tudi v vrtovih. Prehranjujejo se namreč s številnimi škodljivci."

Problematika ujetih žab pa ni omejena le na Veliko Britanijo. Študija iz leta 2012, ki so jo izvedli na Nizozemskem, pravi, da se letno več kot pol milijona krastač, drugih žab in pupkov ujame v odtočne jaške in zaprte obcestne kanale.

K. Ši.