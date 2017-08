Poudarki Kronične težave pri 11 sodelavcih bi bile lahko povezane z delom v podjetju. Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Zaposleni v Kemisu, ki so bili izpostavljeni posledicam požara, niso imeli kroničnih zdravstvenih težav. Foto: PGD Vrhnika VIDEO Delavci Kemisa brez zdrav... Sorodne novice Prva faza sanacije Tojnice zaključena. Sledijo nove analize. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Delo na pogorišču v Kemisu ni imelo zdravstvenih posledic

Pri 11 delavcih ugotovili manjše kronične težave, ki pa niso povezane s požarom

18. avgust 2017 ob 19:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na zdravstveno poročilo o gasilcih, ki so gasili požar v podjetju Kemis, nestrpno čakamo. So pa pravkar dobili izvide zaposlenih v podjetju, ki so več mesecev delali na pogorišču strupenih odpadkov. Posledic požara testi niso pokazali.

Verjetno so zaposleni v Kemisu tisti, ki so bili najbolj izpostavljeni posledicam požara. Prve tedne so na pogorišču, kjer je še vedno tlelo, tudi po 12 ur dnevno čistili strupene snovi. Zato so jih 39 poslali na izredne zdravstvene preglede. "Za nas je najbolj razveseljiva informacija, da ni bilo ugotovljenih nobenih akutnih zdravstvenih posledic na zdravju naših sodelavcev," je povedal direktor Kemisa Emil Nanut.

Pri 11 sodelavcih so bile ugotovljene manjše kronične težave, ki pa niso povezane z delom po požaru v Kemisu. Bi pa lahko bile povezane z delom v delovnem okolju, zato bodo ti zaposleni čez pol leta pregled ponovili, izvemo neuradno. Na Zavodu za varstvo pri delu, kjer so preglede opravili, zadeve ne želijo komentirati, saj informacij naročnika pravijo ne smejo izdajati.

Kmalu nadaljevanje sanacije Tojnice

So pa včeraj pristojni z Nacionalnega laboratorija iz potoka za Kemisom spet vzeli vzorce mulja, potem ko so prejšnji teden končali prvi del sanacije Tojnice. V pripravi je namreč drugi del. "Računam, da se bomo, potem ko bomo dobili rezultate teh analiz, skupaj usedli in našli tak način sanacije, ki bo najboljši za Tojnico," je poudaril Nanut

Tokrat so jim obljubili sodelovanje tudi strokovnjaki, ki pri prvi fazi sanacije niso hoteli biti zraven zaradi premalo časa, ki ga je dala Agencija za okolje na razpolago. Tokrat naj bi ga bilo dovolj.

Erika Pečnik Ladika, TV Slovenija