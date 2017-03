Desetine požarov na prostem kljub prepovedi požiganja v naravi

Obilnejšega deževja ni na vidiku

19. marec 2017 ob 12:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

Daljše obdobje suhega in toplejšega vremena povzroča ugodne razmere za nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju v večjem delu države. Samo v soboto so gasilci našteli 26 travniških požarov.



V zadnjih dneh je število požarov v naravnem okolju zaradi spomladanskega čiščenja kmetijskih površin ter kurjenja in požiganja naravnih nenevarnih materialov višje, predvsem na Gorenjskem, na širšem območju Ljubljane, Celja in Postojne, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Takšno stanje pričakujejo do prvih obilnejših padavin.

Teh ni na vidiku. V sredo bo rahlo deževalo na zahodu države, napoveduje agencija za okolje, kasnejši potek vremena pa je še zelo negotov.

Uprava za zaščito in reševanja zaradi trenutnih razmer svetuje previdnost pri uporabi ognja v naravnem okolju, še posebej pri dejavnostih, ki lahko povzročijo požar. Opozarja tudi, da je požiganje v naravnem okolju prepovedano.

26 travniških požarov le v soboto

Gasilci so imeli v soboto največ dela na ljubljanski izpostavi uprave za zaščito in reševanje, kjer so našteli kar deset travniških požarov, od tega tri na Kočevskem. Prvi je ožgal 400 kvadratnih metrov, drugi 1.500, tretji – za podjetjem Dinos v Kočevju – se je lotil kar šestih hektarjev in ožgal sedem dreves. V Ribnici sta zagoreli trava ter podrast pri železniški progi, v Mengšu suho grmovje ob vrtičkih. Ob avtocesti proti Črni vasi so iskre ujeli nelegalno odloženi kosovni odpadki.

Poleg ljubljanske izpostave so imeli še precej dela na novomeški. Največji požar so zapisali na Straški cesti v Novem mestu, kjer so goreli trava, podrast in smrekova drevesa na 30.000 kvadratnih metrih. Vzrok bodo raziskali policisti. Pri naselju Sela pri Zajčjem vrhu so na 5.000 kvadrantih metrih goreli suha trava ter podrast. Pod naseljem Sadinja vas so zublji zajeli suho travo, grmičevje in podrast na dveh hektarjih površine.

Na Celjskem sta v dveh požarih, ob strugi reke Savinje v kraju Brnica ter pri Konovski cesti v Velenju, zagorela podrast in vejevje.

Požar je uničil okoli sto kvadratnih metrov trstičja na relaciji Šmarje-Dragonja v piranski občini. Na kranjskem je suha trava zagorela na Hrušici, na mariborskem pa je v naselju Svečane v občini Šentilj gorela trava in odpadno vejevje na površini 1.700 kvadratnih metrov.

Novogoriško: pri kraju Čepovan je občanu pri požiganju trave in grmičevja ogenj ušel izpod nadzora ter se razširil na 300 kvadratnih metrov. Trava je na pol hektarja gorela v bližini kraja Kamno v občini Tolmin.

Suhi Kras je pripeljal do večjega pogorišča pri naselju Kopriva v sežanski občini, kjer sta goreli trava in podrast na površini 2.500 kvadratnih metrov. Tudi ta požar so pogasili.

Uprava je opozorila tudi na štiri požare v stanovanjskih objektih, ki so se vsi zgodili zaradi neprimerno vzdrževanih dimnikov. Vžgale so se saje.

Al. Ma.