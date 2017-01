Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Sneg je pobelil velik del Evrope. Foto: Reuters Prvi sneg v Skopju. Foto: EPA Pobeljeni Salzburg. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Evropa v primežu zime: Sneg na jugu Italije, ledeni veter na Hrvaškem

Veter in sneg ovirata promet na jugovzhodu Evrope

6. januar 2017 ob 11:19

Zagreb/Rim - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

Hladni val je zajel jugovzhod celine, močan veter in sneg ovirata promet na Hrvaškem, Bosni in Hercegovini ter v Makedoniji, hud mraz, veter in sneg pa so zajeli tudi srednjo in južno Italijo.

Balkan se je zbudil v polarno jutro, s temperaturami globoko pod ničlo. Na Bjelašnici v BiH so namerili -22 stopinj Celzija ob severnem vetru, ki je pihal 122 kilometrov na uro, na Velebitu in na Biokovu na Hrvaškem so temperature padle na -17 stopinj, Dalmacija je zaradi ledenega vetra povsem ohromljena.

Na Hrvaškem so se temperature tudi ob obali in na večini otokov spustile pod ledišče. Zaradi močnega vetra je za ves promet zaprta avtocesta med Zagrebom in Splitom na odcepu Sveti Rok-Posedarje. Zaprta sta tudi mostova na otok Pag in pri Dubrovniku. Na avtocesti Reka-Zagreb je odcep Kikovica-Delnice zaradi močne burje odprt samo za osebna vozila.

Hrvaški hidrometeorološki zavod napoveduje, da bo tudi danes zelo mrzlo z veliko vetra, malo snega pa je možno pričakovati v Liki in notranjosti Dalmacije. Zaradi slabega vremena velja rdeči alarm za obalno območje od Kvarnerja do polotoka Pelješac.

Tudi v BiH danes pričakujejo rahlo sneženje v večjem delu države, v Hercegovini in na zahodu je možen močan veter. Tudi v Makedoniji ta konec tedna pričakujejo temperature pod -20 stopinj. Pristojne službe so pozvale državljane, naj se pripravijo na mraz in naj ne potujejo, če ni nujno potrebno. Sneg je v četrtek zvečer prekinil promet na avtocesti Skopje-Veles, pričakujejo pa, da bo danes snega še več.

Neobičajno mrzlo tudi na jugu Italije

Težave imajo tudi naši zahodni sosedje - neobičajne nizke temperature, ki so se spustile krepko pod ničlo, so Italijanom prinesle nevšečnosti v prometu, sneg pa je pobelil celo plažo v letoviškem Riminiju. Sveti trije kralji so prinesli mraz, sneg in led po domala vsej spodnji polovici države. V Rimu so vso noč ostale odprte postaje podzemske železnice, da se je vanje pred temperaturami, ki so se spustile nekaj stopinj pod ničlo, lahko zateklo najmanj 3.000 mestnih brezdomcev. Močan veter je izruval nekaj dreves, a situacija je pod nadzorom, poroča RTV-jev dopisnik Janko Petrovec.

Mnogo huje je v Apeninih, na otokih in ob južnem Jadranskem morju, kamor sevorovzhodnik ne prinese le mraza, ampak tudi obilne padavine. Pobelilo je nekatere plaže od Riminija do juga italijanskega škornja, za te kraje neobičajno nizke temperature pa so krive za poledico na avtocestah, na katero večina ni pripravljena. Močne zamude beležijo v javnem prometu. Danes je v Italiji praznik in okoli tri milijone ljudi se je za podaljšani konec tedna odpravilo z doma.

V - 12 stopinj in sveže zapadel sneg so se zjutraj zbudili prizadeti v letošnjih potresih, ki živijo v šotorih ali bivalnih kontejnerjih, le redki srečni pa že v lesenih hišicah. Sneg je zapadel tudi v notranjosti Sardinije in v hribovitih delih Sicilije, danes ga pričakujejo še v Neaplju. Povezave z manjšimi eolskimi in neapeljskimi otoki so zaradi vetra prekinjene. Močan veter je tudi na severu države, kjer sunki v nekaterih alpskih dolinah dosegajo 150 kilometrov na uro. Veliko veselja pa je sneg prinesel otrokom: žičnice so zagnali tudi na manjših smučiščih v apeninskem sredogorju.

Postopno izboljšanje vremena v Italiji pričakujejo v nedeljo.

K. S.