Foto: Slovo Basi, najstarejše velike pande, ki je živela v ujetništvu

Vrstnike preživela za skoraj dve desetletji

14. september 2017 ob 10:29,

zadnji poseg: 14. september 2017 ob 10:45

Šanghaj - MMC RTV SLO, STA

Na Kitajskem je poginila najstarejša panda na svetu, živeča v ujetništvu. Stara je bila 37 let, kar je več kot človeških častitljivih 100.

Basi je svoje vrstnike preživela za skoraj dve desetletji. Pričakovana življenjska doba pand je namreč okoli 20 let, s tem, da pande, ki živijo v ujetništvu, običajno živijo dlje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Basi je bila na Kitajskem izredno priljubljena in njene rojstne dneve so pogosto praznovali na veliko. Živela je v živalskem vrtu na jugozahodu Kitajske.

"S težkim srcem danes sporočamo, da je izvirni model Panpana, ki je bil maskota prvih azijskih iger na Kitajskem leta 1990, in angel prijateljstva tako doma kot v tujini, zvezda velikih pand Basi, umrla 13. septembra 2017 ob 8.50 v starosti 37 let," so sporočili iz Centra za raziskave in izmenjave velikih pand v Fudžovu.

Basi je živela v ujetništvu, odkar so jo pri štirih ali petih letih rešili iz divjine, ko je padla v reko na jugozahodu Kitajske. Poimenovali so jo po dolini, kjer so jo našli.

Leta 2002 se je v medijih znašla zaradi prelomnega dosežka veterine, saj so ji, potem ko je zaradi sive mrene oslepela, s pomočjo operacije uspešno povrnili vid.

A. K., foto: EPA, Reuters