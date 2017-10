Foto: Tropska nevihta Nate v Srednji Ameriki vzela 22 življenj

Znova opozorila za Florido in Teksas

6. oktober 2017 ob 07:28

San Jose - MMC RTV SLO, Reuters

Tropska nevihta Nate je v Kostariki, Nikaragvi in Hondurasu zahtevala najmanj 22 življenj, okoli 20 ljudi je pogrešanih. Zdaj se pomika proti vzhodni mehiški obali in ZDA, ki bi jo lahko zadela kot orkan.

Nate je s seboj prinesel močne padavine, vetrove z močjo okoli 70 kilometrov na uro, plazove in poplave, zaradi katerih je neprevoznih veliko cest. Mnoge hiše so poškodovane, porušilo se je tudi več mostov. V Kostariki so razglasili izredne razmere. Vse šole in javni uradi so zaprti, železniške povezave prekinjene, odpovedanih je tudi veliko poletov, poroča BBC. Zaprli so tudi vse narodne parke, ki so glavna turistična znamenitost države. Skoraj 400.000 ljudi je ostalo brez pitne vode.

V Kostariki je neurje vzelo osem življenj, nato pa se je pomaknilo proti severu, kjer je v Nikaragvi padlo kar 38 centimetrov dežja na kvadratni meter. V omenjeni državi je umrlo 11 ljudi, trije pa nato še v Hondurasu. V Salvadorju je nekega moškega zasul plaz.

Nova nevarnost za ZDA

Nate naj bi se po napovedih ameriških vremenoslovcev še naprej pomikal proti severu. Na svoji poti naj bi prizadel mehiški polotok Jukatan in letovišča ob Karibskem morju, nato pa se okrepil v orkan prve kategorije in v nedeljo trčil ob ameriško obalo v Mehiškem zalivu. Prebivalce od Floride do Teksasa so ameriške oblasti zato pozvale, naj se ustrezno pripravijo na novo vremensko nevšečnost. Kot je znano, je Teksas avgusta prizadel močan orkan Harvey, septembra pa je orkan Irma poplavil več delov Floride.

Prizore iz Kostarike in Nikaragve si oglejte spodaj.

A. P. J.