Portoriko v težavah zaradi škode po orkanu Maria

Vsi prebivalci brez elektrike

24. september 2017 ob 18:16

San Juan - MMC RTV SLO

Portoriko se po orkanu Maria sooča z vse večjo krizo. Otok se sooča s pomanjkanjem vode in elektrike, prekinjene so telefonske zveze. Medtem jezu grozi zrušenje.

Kot poroča BBC, je celotno prebivalstvo ameriškega čezmorskega ozemlja še vedno brez elektrike, inženirji in guverner pa pravijo, da bi lahko trajalo več mesecev, da obnovijo oskrbo.

V glavno pristanišče San Juana, ki so ga spet odprli, medtem začenjajo prihajati pošiljke hrane, vode in generatorjev. Orkan je namreč povzročil hude poplave in veliko gmotno škodo. Telefonski drogovi so poškodovani po vsem otoku, zvezna agencija za izredne razmere pa je sporočila, da bodo v mesta, ki odrezana od sveta, dostavili satelitske telefone.

Porušena drevesa blokirajo avtoceste, poplavljene so celotne soseske, številni domovi so ostali brez strehe.

Strah pred tem, da bo popustil jez

Medtem jezu Guajataca še vedno grozi, da bo popustil. Opozorila pred poplavami so podaljšana za dve območji, ki sta od jezu nizvodno. Sprva so evakuacijo odredili za vseh 70.000 ogroženih prebivalcev, a naj bi se evakuacijsko območje zožilo.

Guverner Portorika Ricardo Rossello je Mario označil za najhušji orkan stoletja, opozoril pa je, da bi obnova oskrbe z elektriko za vseh 3,4 milijona prebivalcev otoka lahko trajala več mesecev. Obisk otoka je napovedal ameriški predsednik Donald Trump, ki je za Portoriko razglasil naravno katastrofo.

Maria je hudo škodo povzročila tudi na majhnem otoku Dominica, kjer je umrlo najmanj 15 ljudi, 20 je pogrešanih.

Zaradi Marie je v regiji umrlo več kot 30 ljudi, pred njim pa je septembra Karibe prizadel že orkan pete kategorije Irma.

B. V.