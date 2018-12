Foto: V Steklarni Rogaška ni več nevarnosti izpusta jedkih nevarnih snovi

Prebivalci v bližini obrata naj do preklica ostanejo v zaprtih prostorih. Foto: Televizija Slovenija/Barbara Štor Dodaj v

Evakuacija zaposlenih

4. december 2018 ob 13:06,

zadnji poseg: 4. december 2018 ob 15:37

Rogaška Slatina - MMC RTV SLO, STA

V Steklarni Rogaška nevarnosti izpusta jedkih nevarnih snovi ni več, so sporočili iz Policijske uprave Celje.

V Steklarni Rogaška Slatina se je dopoldne napihnil 1.000-litrski sod z nevarnimi snovmi, zato so obrat okoli 11. ure iz previdnosti evakuirali. Kot so za MMC pojasnili na Regijskem centru za obveščanje Celje, ni prišlo do izpusta nobenih nevarnih snovi v naravo. Gasilci so sprostili napetost v sodu in na ta način preprečili nevarnost eksplozije. Kot so sporočili celjski policisti nobene nevarnosti ni več.

1000 litrska cisterna se je začela iz neznanega razloga napihovati, zaposleni so se bali, da bi prišlo do eksplozije in bi se jedek oblak razširil. Za zdaj še ni znano, kakšna snov je bila v cisterni in zakaj se je napihovala, poroča radijski dopisnik Danijel poslek.

Vodstvo podjetja in vodje intervencijskih ekip bodo podrobnosti dogodka na sedežu podjetja pojasnili ob 15. uri.



Iz Policijske uprave Celje so pred tem sporočili, da so iz steklarne evakuirali vse zaposlene, policisti pa so območje zavarovali. Promet na cesti, ki je bila zaradi zagotavljanja varnosti zaprta, je zdaj sproščen in poteka tekoče.

Da v podjetju z okoli 800 zaposlenimi, ki je leta 2015 postalo del finske korporacije Fiskars, obstaja nevarnost izpusta jedkih nevarnih snovi, so najprej sporočili z regijskega centra za obveščanje Celje, ko so jih o tem obvestili iz podjetja.

