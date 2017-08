Inšpektorji niso ugotovili večjih kršitev požarne varnosti v družbi Ekosistemi

Velik del originalne dokumentacije je zgorel v požaru

16. avgust 2017 ob 20:08

Novo mesto - MMC RTV SLO

Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v obratu podjetja Ekosistemi ni ugotovil večjih kršitev glede požarne varnosti. Inšpekcijski nadzor so opravili nekaj dni po požaru in naložili le nekaj ukrepov.

Tako so na podlagi videnega in izjav direktorja podjetju naložili zgolj izdelavo nove dokumentacije požarne varnosti, ki je v požaru zgorela, novo usposabljanje zaposlenih in namestitev vse potrebne opreme za gašenje, potem ko in če bo obrat spet deloval.

Požar v obratu podjetja Ekosistemi v Zalogu pri Novem mestu z vidika požarne varnosti za pristojno nadzorno službo, torej inšpekcijo, ni bil sporen. Kot so ugotovili, je imelo podjetje izdelano oceno požarne ogroženosti, požarni red, načrt evakuacije in požarni načrt, ki so ga posredovali gasilski enoti, vsi razen ene delavke so bili usposobljeni, vodili so predpisane evidence, nameščene in vzdrževane so imeli gasilne aparate, površine za gasilce so bile označene, kar je že julija zatrjeval direktor družbe Ekosistemi Tomislav Kovačič.



Ob začetku novega obrata le nekaj ukrepov

Vse, kar morajo storiti, je, da v mesecu dni po začetku obrata na novo sprejmejo nekaj ukrepov, če bodo obrat spet odprli. Inšpekcija je še sporočila, da je velik del originalne dokumentacije ob požaru zgorel, zato njegove ugotovitve temeljijo na podlagi pridobljene dokumentacije pooblaščenih izvajalcev in izjav direktorja.

Pod črto, inšpektorji torej tistega, kar so ob izbruhu požara mnogi ugotavljali na prvi pogled, niso potrdili. Spomnimo, da je še julija ministrica za okolje Irena Majcen dejala: "Ne nezadnje je tudi na direktorju, da poskrbi, da bi požarna varnost na takem objektu bila na mnogo višji ravni, kot kaže ta današnji požar, torej da je bila pravzaprav ta protipožarna varnost zelo nizko zasnovana."

Podobno je takrat opozarjal tudi Aleš Plut iz regijskega društva ekološkega gibanja Ivančna Gorica: "Niso imeli nobenega jezera za prvo gašenje, zajetja vode, niso imeli urejenega hidrantnega omrežja, da ne govorimo o izcednih vodah. Ko pada dež, odpadki so bili na prostem, so se vode izcejale v okolico in na travnik, ki ga vidimo, ki je zdaj že skozi vsa ta leta uničen."

Kriminalistična preiskava požara še poteka, je intenzivna in bo verjetno trajala še nekaj časa. Prav tako še poteka preiskava po požaru v vrhniškem Kemisu, a te izsledke je pričakovati kmalu.

Metka Majer, TV Slovenija