Močan veter na severovzhodu države odnašal strehe, lomil drevesa in drogove

Veter se je do jutra že umiril

24. februar 2017 ob 07:24

Maribor - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Močan veter je sinoči divjal zlasti na severovzhodu države. Številna gospodinjstva so na območju Elektra Maribor ostala brez elektrike.



Predvsem včeraj popoldne in zvečer, ponekod pa tudi še ponoči je marsikje po državi preglavice povzročal močan veter, je poročal Radio Slovenija. Največ težav je bilo na severovzhodu države, kjer je veter odnašal strehe, lomil drevesa in drogove. Številna gospodinjstva na oskrbnem območju Elektra Maribor so ostala brez elektrike. Malo po polnoči je brez električnega napajanja ostalo skoraj 5.000 uporabnikov. Ponoči je odgovornim večino okvar uspelo odpraviti, še vedno pa ne vseh. Ker ni novih izpadov, pričakujejo, da jim je oskrbo uspelo vzpostaviti razmeroma hitro.



Danes bo oblačno, ponekod na Primorskem tudi megleno. Padavine se bodo sprva pojavljale predvsem v zahodni polovici države, čez dan pa se bodo okrepile in razširile nad vso državo. Jugozahodni veter bo dopoldne oslabel, popoldne se bo veter obračal v severovzhodno smer. Proti večeru se bo začelo hladiti. Meja sneženja se bo spuščala. Zvečer bo na Primorskem zapihala zmerna burja, ki se bo v noči na soboto še krepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, najvišje dnevne od 5 do 13 stopinj Celzija. Jutri zjutraj se bo od severozahoda začelo jasniti.

