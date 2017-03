Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Močan veter je povzročal preglavice ponekod po državi. Foto: Reuters Sorodne novice Severnik ponekod brije tudi s sunki do 90 km/h Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Močni sunki vetra ponekod podirali drevesa in odkrivali strehe

Severnik je ponekod bril tudi sunki do 90 km/h

11. marec 2017 ob 10:19

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Močan veter je včeraj in ponoči marsikje po državi povzročal težave - podrl je več dreves in odkrival strehe. Popoldne bo vendarle postopno ponehal.

Drevesa je podiral že v petek, med drugim v občinah Šoštanj, Ljubljana, Novo mesto in Prevalje. Na Grudnovem nabrežju v Ljubljani je v petek zvečer zaradi vetra odtrgalo del pločevine s strehe večstanovanjskega objekta.

Prav tako je močan veter v odkril streho župnišča v Ribnici ter stanovanjskega objekta v naselju Sv. Jurij v občini Rogatec.

Nekaj pred 22. uro se je na cesto v naselju Loperšice v občini Ormož zaradi sunka vetra podrlo drevo, odstranili so ga delavci Cestnega podjetja Ptuj. Malo pred polnočjo pa so gasilce poklicali na cesto med Šenturško Goro in Sv. Lenartom v občini Cerklje na Gorenjskem, da so razžagali in odstranili nanjo padli drevesi.

Danes zjutraj okoli 5. ure se je zaradi močnega vetra drevo podrlo tudi na cesto Stahovica-Kamniška Bistrica v občina Kamnik - dežurna ekipa cestnega podjetja Kranj ga je razžagala in očistila cestišče, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje. Nekaj po 7. uri pa so morali gasilci na prelazu Javorski Pil v občini Litija s ceste odstraniti krošnjo drevesa.

T. H.