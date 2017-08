Monsunsko deževje v Nepalu in Indiji povzročilo poplave in plazove

Več kot 90 smrtnih žrtev

13. avgust 2017 ob 20:45

New Delhi,Katmandu - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Monsunsko deževje je v Himalaji sprožilo številne zemeljske plazove in poplave, ki so v Nepalu zahtevali najmanj 49 življenj, v sosednji Indiji pa 45, so sporočile tamkajšnje oblasti.

Kot je sporočilo nepalsko notranje ministrstvo, je še okoli 20 ljudi poškodovanih. Več tisoč jih je ostalo brez strehe nad glavo, okoli 5.000 ljudi so morali evakuirati. Poplave in plazovi so pokopali okoli 23.000 hiš.

Poplave so zajele tudi turistični narodni park Chitwanu, kjer so morali reševati približno 500 turistov, ki so ostali ujeti v parku. Pri reševanju so uporabili tudi slone, na katerih so turiste premestili do ceste proti Katmanduju, poroča BBC. Več turistov je ostalo ujetih v zasutih in poplavljenih hotelih na območju.

Plaz v Indiji odnesel dva avtobusa

V sosednji Indiji so našteli 47 smrtnih žrtev, nekaj ljudi pa še pogrešajo, potem ko je plaz s ceste v bližini kraja Himachal Pradesh odnesel dva avtobusa. Eden od avtobusov je zgrmel v brezno, globoko 800 metrov. Za zdaj so rešili le pet preživelih, oblasti pa opozarjajo, da bi število žrtev lahko naraslo.

Močna monsunska deževja sicer vsako leto na območju himalajskih gora zahtevajo več sto življenj. Monsunsko obdobje običajno traja od junija do septembra.

J. R.