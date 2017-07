V poplavah na Japonskem umrlo 18 ljudi, iskanje preživelih se nadaljuje

Velika gmotna škoda

9. julij 2017 ob 10:06

Tokio - MMC RTV SLO/STA

Južni del Japonske so v preteklih dneh prizadele hude poplave, v katerih je po zadnjih podatkih umrlo 18 ljudi. Reševalci nadaljujejo iskanje preživelih v odročnih predelih otoka Kjušu.

Kot je povedal tiskovni predstavnik japonske vlade Jošihide Suga, v iskalni akciji sodeluje okoli 12.000 policistov, vojakov, gasilcev in pripadnikov obalne straže. Še vedno je namreč pogrešanih 27 ljudi. "Vse delamo za to, da bi jim pomagali," je na novinarski konferenci dejal Suga. Več sto ljudi je bilo evakuiranih.

Narasle vode so nakopičile velike količine materiala, zaradi česar je od sveta odrezanih okoli 500 ljudi, reševanje pa otežuje deževje, ki ne pojenja. Gmotna škoda je velika, uničene so stavbe in ceste.

Japonska meteorološka agencija je tudi za danes na otoku Kjušu, vključno z najbolj prizadetima prefekturama Fukuoka in Oita, napovedala močne nalive.

B. V.