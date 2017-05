Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Reševalci na prizadetih območjih nadaljujejo z iskanjem preživelih. Foto: Reuters Sorodne novice V poplavah in plazovih v Šrilanki več kot 120 mrtvih Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Šrilanko prizadele najhujše poplave v zadnjem desetletju

Vlada zaprosila za pomoč

29. maj 2017 ob 15:37

Kolombo - MMC RTV SLO

Reševalci na Šrilanki hitijo z evakuacijo ljudi s področij, ki so jih prizadele poplave in zemeljski plazovi, saj se bojijo, da se bo deževje nadaljevajo. Medtem je število žrtev naraslo že na 169.

Pet dni po najhujših poplavah na Šrilanki v 14 letih še vedno poteka iskalna akcija, a, kot poroča Al Džazira, oblasti ne pričakujejo, da bodo našli preživele Najhuje je prizadet jugozahod države, okrožja Kalutara na zahodu, Ratnapura v osrednjem delu države ter Galle in Matara na jugu. Zaradi vremenske napovedi, da se obeta novo deževje, se reševalci prizadevajo evakuirati ljudi, ki živijo na najbolj prizadetih in potencialno nevarnih območjih.

Hribovita območja so še vedno nedostopna in nekateri še niso dobili potrebne pomoči. STA piše, da je bilo v poplavah povsem ali deloma uničenih več kot 4.500 hiš. Obenem delijo pomoč med več kot pol milijona ljudi, ki so morali zapustiti svoje domove. Še vedno pogrešajo več kot sto ljudi, 88 pa jih je v bolnišnici. "Slabo vreme naj bi se nadaljevalo. Skrbi nas, da se bo položaj poslabšal," je dejal predstavnik Mednarodne zveze društev rdečega križa in rdečega polmeseca, ki je potrdil, da je po vladnih podatkih zaradi poplave prizadetih skoraj pol milijona ljudi.

Šrilanka zaprosila za pomoč

Al Džazira medtem piše, da je voda, čeprav se raven gladine znižuje, še vedno visoka, nekatere vasi pa še vedno poplavljene, kar onemogoča evakuacijo prebivalcev. Indija je konec tedna poslala dve ladji pomoči. Združeni narodi so napovedali, da bodo poslali pomoč, vlada Šrilanke pa je zaprosila mednarodno skupnost za ustekleničeno vod, nova oblačila in hrano.

Monsunsko deževje je lani povzročilo hude poplave in zemeljske plazove, v katerih je umrlo več kot 100 ljudi. Leta 2003 pa so na praktično istem območju kot letos poplave in zemeljski plazovi terjali 300 žrtev.

T. J.