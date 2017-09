Na deponiji odpadkov Publicusa pri Komendi izbruhnil požar

Materialna škoda ni nastala

3. september 2017 ob 16:31

Komenda - MMC RTV SLO, STA

Na deponiji odpadkov družbe Publicus v Suhadolah pri Komendi je okoli 13. ure izbruhnil požar, ki so ga gasilci že lokalizirali in pogasili.

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje na deponiji ni nevarnih odpadkov. Na Policijski upravi Ljubljana so dodali, da je gasilcem požar na območju velikosti 2.500 kvadratnih metrov uspelo omejiti in pogasiti.

Po prvih obvestilih je znano, da je zagorelo v sektorju zbirnega centra odpadkov, kjer so ti že sortirani.

V požaru ni nastala gmotna škoda, prve ugotovitve pa tudi kažejo, da ni bil posledica kaznivega dejanja, so še povedali na policiji, kjer še naprej zbirajo obvestila.

Spletna stran kamnik.info je poročala, da so gasilci s hitrim posredovanjem preprečili, da bi se ogenj razširil na širše območje zbirnega centra, v katerem je veliko gorljivih odpadkov. Gasilci so morali po navedbah portala zaradi slabega hidrantnega sistema na območju zbirnega centra vodo za gašenje dovažati od drugod.

Sa. J.