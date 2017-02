Na dolenjki v medveda, a nezgoda je vse prej kot osamljena

medved je preplezal zaščitno ograjo

27. februar 2017 ob 21:13

Grosuplje - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Na dolenjski avtocesti se je sinoči osebni avtomobil zaletel v medveda, leta 2014 pa so bili štirje takšni nesrečni trki z medvedi.

Medved je sinoči očitno preplezal to ograjo ob avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljem in zakorakal na cesto, kjer je vanj trčil avtomobil.

Dve osebi so odpeljali na pregled v ljubljanski klinični center, medved pa je poginil. Naša sogovornica je bila v drugem avtomobilu, ki se je hujši nesreči za las izognil.

"Naleteli smo na avto, ki je bil ugasnjen na prehitevalnem pasu, bil je temen in ni imel prižganih luči niti smerokazov. Na hitro smo zavili na desno, tam smo naleteli na medveda, zato smo na hitro zavili na levo. Zaradi naglega zaviranja nas je začelo zanašati in obračati in pristali smo v ograji, ampak na srečo ni prišlo do trka z avtomobilom ali medvedom in smo bili vsi v redu," je svojo izkušnjo opisala Vita Vlašič.

Povozili veliko število živali

Podobne nesreče so na 610 kilometrih slovenskih avtocest pogoste. Zadnji podatki Darsa so iz leta 2014, ko je pod kolesi samo na avtocestah poleg štirih medvedov med drugim končalo 300 mačk, 260 lisic, 230 srn in 30 psov.

Boštjan Pokorny, dekan visoke šole za varstvo okolja, pojasnjuje: "Medvedi brez težav preplezajo žičnato ograjo, zato je pomembno, da so ograje opremljene z električnimi pastirji." Ograje pa niso edino, kar lahko prepreči tovrstne nesreče. Letos bodo na Kočevskem namestili prve dinamične prometne znake.

"Ob cestah je sistem senzorjev. Znak začne utripati, ko senzorji zaznajo gibanje živali in te znake aktivirajo ob cestah. Informacija za voznike je tako bolj zanesljiva," je pojasnil Pokorny.

Dars je v sodelovanju z naravovarstveniki nekatere avtocestne priključke že opremil tudi z zvočnimi odvračalnimi napravami.

VIDEO Avtomobil se je zaletel v medveda

Sarah Neubauer, TV Slovenija