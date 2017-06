Na Vrhniki vzpostavljajo informativno pisarno in dve mobilni ekipi

Zajem pitne vode ni bil ogrožen

2. junij 2017 ob 16:59,

zadnji poseg: 2. junij 2017 ob 23:54

Vrhnika - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Medresorska delovna skupina za usklajevanje dejavnosti, povezanih s posledicami požara v Kemisu, se je sešla na prvi seji. Sklenila je, da bo prihodnji teden vzpostavila informativno pisarno na Vrhniki.

Kot je dejal vodja skupine Srečko Šestan, bo pisarna v začetku odprta dva dni v tednu po štiri ure. Oblikovali bodo tudi dve mobilni ekipi, ki bosta svetovali prebivalcem.

Zdravstveni inšpektorat je medtem sporočil, da je v dneh po požaru opravil preglede v vrhniških vrtcih in šolah o tem, ali ti izvajajo priporočene ukrepe. Poleg tega je preveril stanje pitne vode na območju Vrhnike in ocenil, da zajem pitne vode ni bil ogrožen.

Celotno sporočilo za javnost medresorske delovne skupine po njeni prvi seriji lahko preberete TUKAJ.



133 kmetijam prepovedali pašo

Uprava za varno hrano je sicer v tem tednu 133 kmetijam na Vrhniki poslala obvestilo o začasni prepovedi paše in uporabe krme v polmeru 1.600 metrov od vzorca trave, za katerega so analize pokazale, da je vseboval presežno vrednost rakotvornega dioksina.

"Te kemijske snovi, ki smo jih ugotovili, prek krme prehajajo v žival, se kopičijo v njenih maščobnih celicah in z mlekom ali z uživanjem takega mesa zagotovo preidejo v ljudi," pojasnjuje glavna inšpektorica Andreja Bizjak.

Trava druge košnje naj bi bila že varna

Predvidevajo pa, da gre za površinsko onesnaženje zelene mase in bo trava drugega odkosa že varna. Dioksini se ne razgradijo, kmetje morajo onesnaženo travo zato hraniti ločeno in jo bodo morali odstraniti. Kmet Pavel Bradeško ima znotraj območja polja koruze, za kar analiz še ni, travnike pa zunaj tega območja, a vseeno ga skrbi, kaj bi bilo, če bi se nevarne snovi ob krmljenju njegove krme kljub temu pojavile v mleku. Kmetje so bili prepozno obveščeni, je prepričan Bradeško. "Te odločbe so bile izdane 14 dni po požaru in v teh 14 dneh se je ogromno pokosilo," je dejal.

Ocenjujejo, da je onesnažene trave veliko, okoli dva tisoč ton, vprašanje pa je, ali so jo, glede na prepozno obveščanje, vsi ustrezno ločili. Kmetije pričakujejo točna navodila, kako naj postopajo s kontaminirano krmo in kdo bo to krmo prevzel, pravi Igor Hrovatič, vodja svetovalne službe na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije (KGZS): "Vsa ta količina bo seveda služila potem tudi za oceno gospodarske škode."

Kmetijska zbornica bo kmetom pomagala pri uveljavljanju odškodnine za izgubo krme in jim skušala solidarnostno priskrbeti nadomestno. A posredno bodo večletno škodo imeli tudi pridelovalci zelenjave in ekološki kmetje zunaj opredeljenega kroga.

G. K., M. R., Jernejka Drolec, Radio Slovenija