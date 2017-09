Na vzhodu države težave zaradi deževja, a se razmere umirjajo

Dež bo vztrajal do srede zjutraj

19. september 2017 ob 11:45,

zadnji poseg: 19. september 2017 ob 16:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zaradi obilnih padavin imajo v Pomurju težave predvsem zaradi namočenih tal in neočiščenih obcestnih jarkov, zalilo je nekaj hiš in poplavilo ceste, vendar večjih težav za zdaj ne pričakujejo. Podobno je na Štajerskem.

V Murski Soboti je npr. v zadnjih 12 urah padlo 38 litrov dežja na kvadratni meter, a kot so pojasnili v pomurskem centru za obveščanje, je pretok Mute okoli 300 kubičnih metrov na sekundo, kar je še daleč od razlivanja znotraj poplavnih nasipov. Opozoril, da bi Mura naraščala, nimajo, zato pričakujejo umirjanje razmer, so jih pa nekatere občine zaprosile za protipoplavne vreče.

Še najbolj je narasla reka Ščavnica. Zanjo so na oddelku za hidrološke napovedi Agencije RS za okolje (Arso) za danes in ponoči izdali drugo najvišje, oranžno opozorilo, ki predvideva poplave. Reka je že zalila prostore zadruge na Spodnjih Ivancih. Sicer pa so v Pomurju poplavljene ceste pri Kuzmi, Dobrovniku, kjer narašča Bukovniški potok, poplavljene hiše so tudi v Apačah, pri svetem Juriju, Prosenjakovcih, Moravskih Toplicah, Ljutomeru in Šalovcih. Pri Gradu je zalilo nogometne slačilnice, poplavljenih je tudi več cest.

Župan občine Kuzma Jožef Škalič je povedal, da so okoli 130 otrok iz šole odpeljali preventivno, ker so se bali, da zaradi poplavljenih cest tega popoldne ne bi mogli storiti, sicer pa stanje po njegovih besedah ni alarmantno, saj voda že upada. Bojijo pa se novih padavin, ki so napovedane, saj zemlja ne bo požirala dežja, kar bi lahko pomenilo novo nevarnost predvsem zaradi plazov.



Nekaj težav zaradi obilnega deževja, ki še ne pojenja, imajo tudi v Podravju, kjer še dobro pomnijo katastrofalne poplave pred petimi leti. V Spodnji Koreni pri Dupleku so gasilci zjutraj s protipoplavnimi vrečami zaščitili manjšo hišo v neposredni bližini naraslega potoka. Kot je povedal dupleški župan Mitja Horvat, Drava še ni prestopila bregov, niti na območju pogostih poplav, zato za zdaj ni razlogov za preplah, kljub temu pa pozorno spremljajo vremenske razmere.

Nekaj preglavic je bilo tudi v Mariboru, kjer je na Streliški ulici meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjskega objekta, a so jo gasilci še pravočasno počrpali. Podobno se je zgodilo tudi v Pesnici pri Mariboru, Gradiški pri Kungoti in Račah.

V naselju Žepovci pri Apačah je meteorna voda zalila prostore dveh stanovanjskih hiš, narasel potok v Svetem Juriju ob Ščavnici pa ogroža hišo, ki je sicer ob naraslih vodah pogosto na udaru. Gasilci po besedah tamkajšnjega župana Miroslava Petroviča že od jutra črpajo vodo in za zdaj uspešno preprečujejo, da bi voda zalila bivalne prostore.

Opozorila pred zemeljskimi plazovi

Po napovedih vremenoslovcem bodo padavine vztrajale do srede zjutraj, v sredo čez dan bo v osrednji in vzhodni Sloveniji le občasno še rahlo deževalo. Do srede zjutraj bo v večjem delu države padlo še od 25 do 50 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno pa lahko tudi okoli 70 litrov na kvadratni meter.

Večja količina padavin, ki je v teh dneh zajela Slovenijo, je povečala verjetnost pojava zemeljskih plazov predvsem v vzhodni polovici države, lahko pa tudi v ostalih predelih, opozarja Geološki zavod Slovenije. Verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov se bo povečevala sorazmerno s količino padavin. Prebivalci na tveganih območjih in predvsem tam, kjer so se v preteklosti že pojavljali zemeljski plazovi, naj bodo pozorni na dogajanja v tleh nad in pod objekti, zgrajenimi na pobočjih ali tik ob njih. Še posebej naj bodo pozorni na sveže razpoke v opornih zidovih, posedanje in zdrse zemljine, ter tudi na znake zamakanja vode na zemljišču.

V izrednih razmerah sta higienska priprava in ravnanje s hrano ter pitno vodo ključnega pomena za zdravje, so na družbenem omrežju Twitter opozorili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Med ukrepi za preprečevanje nalezljivih bolezni ob poplavah so navedli uživanje varne hrane in vode, pogosto umivanje z milom in čisto vodo. Opozorili so tudi na t. i. higieno kašlja, prezračevanje zaprtih prostorov, zaščito pri čiščenju površin in oskrbo poškodb. Med ključnimi sta po navedbah NIJZ-ja še preprečevanje stika z glodavci in njihovimi iztrebki ter uporaba zaščitnih sredstev pred mrčesom.

