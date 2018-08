Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.1 od 20 glasov Ocenite to novico! Največ dežja bo padlo v soboto. Foto: BoBo Dodaj v

Nevihte z močnejšimi nalivi in sunki vetra, mogoče so tudi hudourniške poplave

Poletje se sicer še ne poslavlja

24. avgust 2018 ob 07:26,

zadnji poseg: 24. avgust 2018 ob 18:05

Ljubljana - MMC RTV SLO, Val 202

Slovenijo so že zajele nevihte, ki v večjem delu države ovirajo promet, predvsem na Primorskem. Voznike zato opozarjajo, naj se ne ustavljajo pod nadvozi in v predorih.

Po napovedih agencije za okolje (Arso) je pred nami vremensko pester konec tedna in kaže, da bo šlo za najbolj izrazit prehod hladne fronte v tem poletju. Temperatura bo v nedeljo za okoli 15 stopinj Celzija nižja kot danes. Vrhove gora bo v nedeljo pobelil sneg. Svežino bo stopnjeval veter, na Primorskem bo pihala zmerna burja.

Sredi dneva so se začele pojavljati nevihte, ki bodo popoldne in zvečer še bolj pogoste in se nadaljevale tudi v noč. Zaradi izrazite vremenske motnje je Arso izdala opozorilo, da so popoldne, ponoči in v soboto možne nevihte z močnejšimi nalivi in sunki vetra. Od danes zvečer do nedelje dopoldan bodo ob pogostih nalivih v večjem delu države hitro naraščali hudourniški vodotoki in manjše reke. Ob tem so možna posamezna razlivanja, predvsem v jugozahodni ter tudi zahodni in osrednji Sloveniji, in sicer od sobote dopoldne do nedelje ponoči. V primeru dolgotrajnejših krajevnih nalivov so ponekod možne tudi hudourniške poplave, so opozorili na Arsu.

V soboto zjutraj in dopoldne je največja verjetnost za močne nevihte v jugozahodni Sloveniji, tudi na Obali. Zaradi močnejšega jugozahodnega vetra se lahko v soboto nevihte organizirajo tudi v nevihtne linije.

V soboto in v nedeljo bo na vreme pri nas vplivalo še ciklonsko območje s središčem nad severno Italijo in severnim Jadranom. To bo upočasnilo pomik hladne fronte naprej proti jugovzhodu. Najdlje, do nedelje zjutraj, bodo nevihte vztrajale v bližini morja, drugod pa se bo ozračje zaradi dotoka hladnega zraka stabiliziralo. To pomeni, da lahko pričakujemo enakomeren dež, ki bo v nedeljo popoldne oslabel in do večera povsod ponehal.

Za ponedeljek vremenoslovci napovedujejo sveže "jesensko" jutro z meglo po nekaterih nižinah. Zelo sveže bo tudi torkovo jutro. Po mraziščih Notranjske se lahko temperatura spusti tudi pod 5 stopinj. Ozračje se bo nato ponovno ogrelo. V sredo in četrtek bodo ob sončnem vremenu najvišje temperature znova blizu 30 stopinj Celzija.

