Nevihte z močnimi sunki vetra povzročale težave tudi ponoči

Slabo vreme se bo še nadaljevalo

29. junij 2017 ob 07:32

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

Neurja so že v sredo čez dan po državi povzročala številne težave, zaradi močnih sunkov vetra in nalivov pa je bila nemirna tudi noč.

Voda je ponoči zalivala objekte, veter pa je odkrival strehe, podiral drevesa in lomil veje. Zaradi posledic neurij je ponekod prihajalo do težav v prometu.

O odkritih strehah, podrtih drevesih in polomljenih vejah poročajo iz občin Idrija, Maribor, Krško, Novo mesto, Brežice, Črnomelj, Dobrepolje in Loška dolina. Močni sunki vetra so po podatkih uprave za zaščito in reševanje povzročali težave tudi v občinah Cerknica, Divača in Hrpelje-Kozina ter v ljubljanski občini. Obilno deževje je zalivalo objekte v občinah Črnomelj, Medvode, Nova Gorica, Železniki in Sežana.

Burna noč je tudi za gosti v obalnih kampih, nekaj gostov kampov Adria v Ankaranu so morali preseliti v hotel, ker je na njihov avtomobil padlo drevo.

Povečana verjetnost zemeljskih plazov

Geološki zavod zaradi obilnejših padavin opozarja na povečano verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov predvsem na območju zahodne in severozahodne Slovenije, plazovi pa so mogoči tudi drugje. Prebivalce pozivajo, naj bodo pozorni na dogajanje v tleh, posebno pozornost pa naj namenijo svežim razpokam v opornih zidovih, posedanju in zdrsu zemljine ter na znake zamakanja vode na zemljišču.

Po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) se bo slabo vreme z občasnimi plohami in nevihtami še nadaljevalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 27 stopinj Celzija.

Sa. J.