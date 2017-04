"Nobelova nagrada" za okoljske junake v roke slovenskega aktivista

Nagrado prejel Uroš Macerl, predsednik društva Eko krog

24. april 2017 ob 07:33

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ugledno nagrado za okoljske aktiviste Goldman Environmental Prize, ki jo podeljujejo že 26 let, je prejel Slovenec Uroš Macerl, predsednik društva Eko krog.

Nagrada Goldman Environmental Prize, ki jo po svetu pogosto označujejo za Nobelovo nagrado za okoljske aktiviste, je Macerl sprejel v San Franciscu. Nominirance za nagrado predlagajo okoljske organizacije in posamezniki z vsega sveta, nagrajence s šestih celin pa izbere mednarodna žirija. Razglasitev vsako leto poteka okoli svetovnega dneva Zemlje.

Posamezniki si nagrado prislužijo z vztrajnimi in pomembnimi prizadevanji za zaščito okolja, pogosto za to tudi osebno veliko tvegajo. Prejemniki nagrade prejmejo mednarodno prepoznavnost, ki okrepi njihovo kredibilnost, svetovno pozornost usmerijo na težave, s katerimi se ukvarjajo, pridobijo pa tudi finančno podporo za nadaljnje sledenje svoji viziji, piše na spletni strani nagrade.

Zmagoviti boj z Lafarge Cementom

Uroš Macerl, predsednik društva Eko krog, je slovenski javnosti znan predvsem iz zmagovitega boja z Lafarge Cementom. Ta je po večletni bitki na koncu ostal brez okoljevarstvenega dovoljenja in bil prisiljen ustaviti delovanje cementarne, ki je po navedbah Zasavcev močno obremenjevala okolje in s tem ogrožala njihovo zdravje.

"To ni nagrada za moje delo, ampak za naše delo, za delo Eko kroga, cele ekipe in vseh, ki so na tem področju v Zasavju delali," je za STA poudaril Macerl. Eko krog je ta boj bil skupaj z zagorsko občino, krajevno skupnostjo Ravenska vas in Civilno iniciativo za prihodnost Trbovelj. "Vsi skupaj smo delali maksimalno. To je priznanje in nagrada za naše delo," je dodal.

"Politika v trenutku podleže pritisku kapitala"

A Macerl opozarja, da Slovenijo na področju okoljevarstvene politike čaka še veliko dela: "Na žalost je v Sloveniji preveč govorjenja o tem, kako smo zeleni, na drugi strani pa politika v trenutku podleže pritisku kapitala. V trenutku. V nadaljevanju nas zato čaka ogromno dela." V Sloveniji moramo po njegovem mnenju dobiti okoljsko ministrstvo, agencijo za okolje in vlado, ki bodo delali v korist okolja in v korist ljudi.

Da bi sam vstopil v politiko, ne pride v poštev, kljub temu pa v slovenski politiki pogreša močno zeleno stranko. "Jaz sem z vsem srcem kmet, rad sem na kmetiji in pri svojih otrocih in se mi zdi, da najbolje delujem na ta način," je povedal Macerl, ki rešitve za trenutno stanje vidi v aktivaciji civilne družbe. "Imamo bistveno premalo aktivnih državljanov. Danes žal preveč ljudi aktivno državljanstvo razume na način, da s klikom na spletu potrdi neko peticijo," je še dodal prejemnik prestižne nagrade.

Sa. J.