Nova misija Matevža Lenarčiča: Čez Mediteran do alpskih ledenikov

Poletel iz Portoroža proti Malti

24. marec 2017 ob 12:38

Portorož - MMC RTV SLO

Matevž Lenarčič, se je s portoroškega letališča odpravil na novo misijo Mediteran 2017 z namenom, da bi ugotovil, v kolikšni meri črni ogljik in saharski pesek ogrožata ledenike.

Lenarčič bo opravil štiri ločene etape, ki so skupaj dolge 20.000 kilometrov. Meritve, ki bodo opravljene na različnih višinah od šest do 12 tisoč čevljev, bo izvedel med Lizbono in Ciprom, v smeri vzhod - zahod, nad celotno verigo Alp ter med Parizom in Bukarešto.

Ultralahko letalo Dynamic WT 9, s katerim je Lenarčič lani uspešno opravil polet okoli sveta, je za tokratno misijo opremljeno še z dodatnimi instrumenti. V letalo je podjetje Aerosol poleg Aethalometra, inštrumenta za merjenje koncentracij črnega ogljika, namestilo tudi merilni instrument za ugotavljanje koncentracij ogljikovega dioksida.

Prva postaja bo Malta

Potek misije bo tokrat še bolj odvisen od vremenskih razmer, saj te ne bodo pomembne zgolj za letenje, ampak tudi za uspešno merjenje delcev. Vremenske razmere bo zato redno spremljal član ekipe Green Light World Flight (GLWF) in meteorolog Andrej Velkavrh.

Prva postaja po vzletu s portoroškega letališča je Malta, ki jo bo Lenarčič dosegel po slabih petih urah letenja. Nato bo nadaljeval pot proti Cipru in na zahod proti Lizboni, kjer bo zaključil prvo etapo misije.

Znanstveni del misije je prevzel Griša Močnik, ki je napovedal, da bodo izsledke letošnje raziskave v obliki znanstvene študije do konca leta predstavili strokovni javnosti.

Raziskava je izredno pomembna, saj bodo rezultati pokazali, v kakšni meri črni ogljik in saharski pesek dejansko ogrožata ledenike, s tem pa bodo pridobili podatke za znanstveno raziskavo in tudi za morebitno ukrepanje. Klimatologi po najbolj črnih napovedih namreč opozarajajo, da bodo ledeniki ob zdajšnji stopnji onesnaženosti izginili v naslednjih 50 letih, čeprav so raziskave pokazale, da bi lahko onesnaževanje in njegove posledice, učinkovito ustavili v kratkem času, je v sporočilu za javnost še zapisal GLWF.

Sa. J., Foto: GLWF