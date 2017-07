Obeta se teden z najvišjimi tempreraturami letos

Temperature bodo pogosto presegale 35 stopinj celzija

30. julij 2017 ob 16:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Prihodnji teden bo Slovenijo zajel četrti letošnji vročinski val, ki bo najdaljši in tudi najbolj vroč v tem poletju opozarjajo na agenciji za okolje (Arso). Temperature bodo pogosto presegale 35 stopinj Celzija, vročina pa se bo od ponedeljka dalje stopnjevala.

Prihajajoči teden bo nad naše kraje v višinah od jugozahoda pritekal zelo topel in suh zrak. Po pričakovanjih meteorologov bo v glavnem sončno vreme brez popoldanskih ploh in neviht, vročina pa se bo stopnjevala.

Že v ponedeljek bodo najvišje dnevne temperature med 29 do 35 stopinj Celzija, najbolj vroče bo predvidoma v Beli Krajini. V torek in sredo bodo po pričakovanjih še višje temperature, do 37 ali 38 stopinj Celzija. Podobne vrednosti meteorologi pričakujejo tudi v četrtek in petek, verjetno še v soboto. Prihodnjo nedeljo ali šele v ponedeljek bo vročina začela popuščati.

Vročinski val bo zajel Balkan

Pred nami je tako precej dolgo obdobje izrazito toplega vremena, zaradi česar so pri Arso izdali opozorilo o veliki toplotni obremenitvi predvsem sredi dneva in popoldne od ponedeljka do predvidoma prihodnjega ponedeljka. Še posebej velika bo toplotna obremenitev sredi tedna in v drugi polovici tedna, ko bodo precej tople tudi noči.

Zaenkrat je Arso izdal drugo oz. oranžno stopnjo vremenske ogroženosti, ni pa izključena tudi najvišja stopnja vremenske ogroženosti zaradi zelo velike toplotne obremenitve, za kar so se nekatere evropske države že odločile. Prihajajoči vročinski val bo namreč zajel Balkan, območje Panonske nižine, Italijo, segal bo tudi proti severu nekje do Poljske. V zahodni Evropi ne bo takšne vročine.

Po 7. avgustu se verjetnost za padavine pri nas nekoliko poveča, ampak kakšne izrazite osvežitve zaenkrat ni videti. Temperature naj bi šle malce navzdol, a ne prav izrazito.

L. L.