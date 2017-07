Vročinski val zajel Turčijo, Grčijo in Bolgarijo. Več ljudi je umrlo.

Posledica vročine so tudi požari

3. julij 2017 ob 13:46

Ankara, Sofija, Atene - MMC RTV SLO/STA

Turčijo, Grčijo in Bolgarijo je ob koncu tedna zajel vročinski val. Z juga Turčije in iz Carigrada poročajo o rekordni tempraturi, v Bolgariji so tzaradi vročine umrli štirje ljudje.

V Antalyji na jugu Turčije, ki je močno priljubljena med tujimi turisti, so v nedeljo namerili rekordnih 45,4, v Carigradu pa rekordnih 39,2 stopinje Celzija. Rekordno temperaturo so izmerili tudi vzdolž egejske obale, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V pokrajini Izmir so zaradi visoke temperature na 500 hektarjih izbruhnili gozdni požari.

Na agenciji za okolje so za MMC pojasnili, da lahko o vročinskem valu v Sloveniji govorimo šele, ko temperatura določene povprečne dnevne vrednosti (to vključuje tudi nočni čas) preseže tri dni zapored ali več. Za Ljubljano je ta vrednost 24 stopinj Celzija, 26 na Obali in 22 v gorskem svetu.



Huda vročina je pestila tudi Grčijo, kjer so v zadnjih štirih dneh izmerili temperaturo ozračja, ki je presegla 40 stopinj Celzija. Danes naj bi se po poročanju nemške tiskovne agencije DPA spustila na običajnih 35 stopinj, kljub temu ostaja v državi velika nevarnost gozdnih požarov. V zadnjih 24 urah je tako v državi izbruhnilo 50 gozdnih požarov, od katerih jih je večina pod nadzorom. Eden od hujših požarov divja na jugu Peloponeza.

Z vročino pa se spoprijemajo tudi v Bolgariji. V glavnem mestu Sofija, kjer so namerili skoraj 44 stopinj Celzija, so zaradi vročine po navedbah bolnišničnih virov v soboto umrli štirje ljudje.

B. V., A. Č.