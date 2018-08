Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Potapljači so prečesali del Jezera ob pomolih. Foto: Nina Antić Dodaj v

Obiskovalci Jezera pridelali več 100 kg smeti

Pritisk na jezero vse očitnejši

21. avgust 2018 ob 13:12

Ljubljana - MMC RTV SLO

V čistilni akciji so Jezero pri Podpeči očistili 300 kilogramov odpadkov. Organizatorji si prizadevajo za dejavnejšo zaščito območja.

Kot v poročilu za društvo Ekologi brez meja poroča Nina Antić, so štirje potapljači iz Gasilskega društva Barje in Jamarske zveze Slovenije 16. 8. v sodelovanju z Ribiško družino Barje izvedli čistilno akcijo v jezeru Jezero na južnem obrobju Krajinskega parka Ljubljansko barje. Z jezerskega dna so v dveh urah potegnili ok. 300 kilogramov odpadkov, predvsem steklene in plastične embalaže.

Pri pregledu dna je bila najdeno tudi nekaj železja, pa tudi italijanska ročna bomba O.T.O., zaradi rdeče barve znana kot paradajzarka, brez varovalke, ki je bila ustrezno odstranjena.

Jezero je zlasti v poletni pripeki zelo priljubljeno pri obiskovalcih iz širše okolice, saj je voda primerna za kopanje, kar dokazuje tudi najdba devetih potočnih rakov (jelševcev) med četrtkovo čistilno akcijo, ki je bila uvod v večjo čistilno akcijo septembra na Rakitniškem jezeru in oktobra znova na Jezeru pod Krimom.

Organizatorji si želijo, da bi bili obiskovalci skrbnejši do tega barjanskega bisera.

R. D.