Obsežne poplave rek, ponekod bodo tudi noč preživeli v strahu

Padavine in odjuga prispevajo veliko vode

12. december 2017 ob 11:08,

zadnji poseg: 12. december 2017 ob 18:28

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Veter bo polagoma ponehal, toda številne vode po državi bodo še naraščale. Agencija RS za okolje je za Gorenjsko, zgornje Posočje in Zasavje izdala oranžno opozorilo pred obsežnimi poplavami. Poplavljeno je tudi Ljubljansko barje.

Ujma je očitno zahtevala tudi smrtno žrtev: na Prevaljah je v podivjano reko Mežo padel neki moški, ki ga gasilci še vedno iščejo, je poročala TV Slovenija.

Reka Meža se medtem umirja, pretok Drave pa se giblje do okoli 1.100 kubičnih metrov na območju Dravograda.

Razmere zgodaj popoldne

Reka Drava je čez dan močneje narasla, popoldne se bo njen pretok ustalil na meji z Avstrijo. Vipava še poplavlja vzdolž celotnega toka, a v zgornjem toku že upada. V spodnjem toku še narašča in bo v Mirnu dosegla največji pretok v večernih urah.

Sava se razliva v zgornjem in srednjem toku. Do noči bo v srednjem toku še dodatno narasla in poplavljala na izpostavljenih območjih. Ponoči in v sredo zjutraj bo narasla Sava v spodnjem toku in na izhodu iz države dosegla približno 2.200 kubičnih metrov na sekundo.

Soča v spodnjem toku poplavlja, a bo v prihodnjih urah začela upadati. Upada tudi Sava Bohinjka s pritoki, ki sicer še poplavlja.

Krka s pritoki narašča in se razliva v manjšem obsegu na običajnih območjih. Naraščanje se bo v sredo še nadaljevalo, je zapisano na spletni strani Arsa v opozorilu, ki so ga objavili ob 14.30.

V Ljubljani do jutra ne pričakujejo sprememb

Na območju pogostih poplav se razlivajo tudi Ljubljanica in posamezni vodotoki na notranjskem krasu. Poplavljene površine na Ljubljanskem barju in ojezeritve na kraških poljih se bodo v sredo in četrtek po napovedih agencije še postopno povečevale.

Vodja ljubljanskega oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo Robert Kus je za STA pojasnil, da do jutra ne pričakuje bistvenih sprememb in povečanj poplavljenih območij na obseg poplav leta 2010. Ljubljanica trenutno stagnira, zato ne pričakujejo sprememb. "Kot opozarjajo meteorologi, nas čaka deževje še s petka na soboto, takrat bomo videli, ali se bodo danes poplavljena območja še povečala," je dodal.



Arso: Prihaja povodenj

Obširnejšo hidrološko in meteorološko napoved za prihodnje dni je na tiskovni konferenci podala Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso).

Zaradi močnih padavin bodo še poplave, tako bo vse do konca tedna, pravi hidrolog Janez Polajnar.



"Pretoki rek so veliki, niso pa rekordni. Zlasti Sava Bohinjka in Sava v srednjem toku bosta danes imeli enega večjih pretokov. Tudi Soča ima pretok, ki ni rekordno velik, največji je bil leta 2012. Nekoliko manj vode je, pa vseeno še vedno je voda, ki ni običajna in se zgodi na nekaj let," je dodal Polajnar.

Predvsem pa se bodo povečale površine ojezerjenih polj na notranjskem krasu, torej na Cerkniškem in Planinskem polju. "Za zdaj ne pričakujemo ekstremnih dvigov, pa vendar lahko na izpostavljenih mestih voda v prihodnjih dneh, zlasti ob koncu tedna, tudi povzroči težave," je dejal.

Ljudem, ki živijo ob rekah, pa svetuje, naj "bodo pozorni na dogajanje, to pomeni, naj opazujejo gladino vode, spremljajo hidrološke in meteorološke napovedi in dosledno upoštevajo napotke civilne zaščite".

Zaradi močnega južnega vetra je povišana tudi gladina morja, ki je zjutraj v manjšem obsegu tudi poplavilo.

Ste vremenske nevšečnosti ujeli v objektiv? Vabimo vas, da nam pomagate poročati iz vaših krajev in da posnetke delite z nami (ter javnostjo) prek:

mmc-uredniki@rtvslo.si



Gregorčič: Stanovitneje konec tedna

Meteorolog pri Arsu Brane Gregorčič je pojasnil, da je zelo nestanovitno vreme posledica pogostih prodorov atlantskih vremenskih motenj proti Sredozemlju. "Priča smo naglim temperaturnim in tudi drugim vremenskim spremembam. Zelo zimskemu koncu tedna je sledila močna odjuga z močnim vetrom, tudi močnimi padavinami, predvsem v zahodni polovici Slovenije, in visoko mejo sneženja. To vremensko obdobje se zdaj že umirja, najmočnejši veter je že za nami. Tudi padavine nad Slovenijo že slabijo, meja sneženja se počasi spušča," je dejal.

Tako močan veter, kot smo mu bili priča v zadnjih dneh, se po Gregorčičevih besedah pojavi na nekaj let. "Po nižinah smo namerili največje sunke vetra med 70 in 85 kilometri na uro, na Bovškem in višje ležečih krajih pa tudi od 100 do 140 kilometrov na uro," je dejal.

Gregorčič tako napoveduje, da se bo vreme do konca tedna sicer še spreminjalo, a ne več tako izrazito kot v preteklih dneh. Z nedeljo pa se bo vreme predvidoma umirilo, kot kaže, bo prihodnji teden prinesel tudi daljše obdobje sicer hladnejšega, a suhega vremena, je dodal.

Polajnar je napovedal, da bodo spremljali hidrološke razmere in opozorila posodabljali praviloma na nekaj ur.

Zaradi preobremenjenosti imajo na Upravi za zaščito in reševanje danes težave tudi s svojo spletno stranjo.



Al. Ma., T. H.