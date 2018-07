Okoljski inšpektorat je že obravnaval sporno širjenje hrvaškega školjčišča v slovensko morje

Kršitve v Piranskem zalivu bodo najverjetneje del tožbe proti Hrvaški

2. julij 2018 ob 19:15

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Po poročanju TV Slovenija, da je hrvaški školjkar spet razširil školjčišče v Piranskem zalivu, v morju, ki je z arbitražno odločbo pripadlo Sloveniji, so z ministrstva za okolje in prostor sporočili, da je primer okoljski inšpektor obravnaval že 22. junija, potem ko ga je o tem obvestila postaja pomorske policije.

Tudi s policije sporočajo, da o vseh posegih v slovensko morje, prekrških in incidentih, obveščajo pristojne – tokrat, ker gre za kršitve glede gojitve školjk, okoljski inšpektorat.

Okoljski inšpektor je tako že 22. junija ugotovil, da se aktivnosti v zvezi s širitvijo nadaljujejo. Povečalo se je število nosilnih boj, postavljene so zunanje gojitvene linije dveh polj. Na obeh je 90 boj, ki so povezane z nosilno vrvjo. Brez odgovorov pa je ostala novinarka Eugenija Carl, ko je skušala dobiti pojasnila, zakaj umaška družba Sargus, ki je 20-letno koncesijo za školjčišče dobilo od hrvaških organov leta 2016, kljub arbitražni odločbi širi dejavnost.

Po nekaj minutah poizvedovanja sta se čolnu z ekipo približala dva policijska –tudi hrvaški, kar slovenska policija obravnava kot mejni incident. Do zdaj jih je od arbitražne razsodbe okoli tisoč, o njih obvešča zunanje ministrstvo.

Ostali dogodki, v katere so vključeni ribiči in školjkarji, so prekrški. Ribičem kazni določa ribiška inšpekcija, ko ugotovi kršitev, se hrvaški ribiči po odvetniški pisarni Mihe Kozinca na kazen pritožijo. Na koprskem okrajnem sodišču je bilo od 6. aprila do konca junija zaradi kazni vloženih 16 zahtev za sodno varstvo, nobena še ni rešena, saj v skladu s sodnim redom niso prednostne. Kot kaže, kmalu tudi ne bodo, saj sodišče obravnava lanske primere.

Kršitve v Piranskem zalivu, ki je slovensko notranje morje, vključno s spornim školjčiščem, ki za delo nima slovenskega dovoljenja, so po naših podatkih del verjetne tožbe proti Hrvaški pred sodiščem Evropske unije. Policija za zdaj, v izogib hujšim incidentom, dogodke popisuje, saj želi Slovenija arbitražni spor rešiti po pravni poti. Školjčišče sredi morja pa je incident, ki bi ga lahko primerjali s tujo črnogradnjo sredi Ljubljane.

Marta Razboršek, TV Slovenija