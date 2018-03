Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 6 glasov Ocenite to novico! Goriška brda. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Oljke so razmeroma dobro prestale mraz

Škoda predvsem na marelicah

5. marec 2018 ob 09:20

Nova Gorica - MMC RTV SLO, Radio Koper

Nizke temperature in veter so pustili posledice tudi na oljkah. Posebno na mladih, vendar je stanje mnogo boljše od pričakovanega. Potrebna pa bo dodatna previdnost pri rezi.

Najhujši mraz in veter sta, kot kaže, popustila, vendar sta posebno na sadnem drevju naredila kar nekaj škode. Posebno na marelicah, ki so se že pripravljale na cvetenje. Stanje v oljčnikih je boljše od pričakovanj, ugotavlja Irena Vrhovnik z novogoriškega Kmetijsko-gozdarskega zavoda: "Na srečo v večini oljčnikov ni naredil dosti hudega, so pa posamezne izpostavljene lege, kjer je škoda nastala tudi na odraslih oljkah. Najbolj prizadeti so pa nekateri mladi oljčniki, ki so na bolj izpostavljenih legah, posebno lani sajeni."

Mesec marec je čas rezi oljk, zato je treba upoštevati prizadetost dreves. Mlade oljke se običajno režejo zelo malo, vendar pa je prizadete treba močno porezati, najbolj prizadete pa morda celo zamenjati, svetuje Vrhovnikova. "Izkušnje iz preteklih let nam kažejo, da kljub temu, da je sadika še vedno živa, da požene, da se jo da obnoviti, ta sadika dve, tri ali tudi štiri leta hira. Če posadimo novo sadiko, običajno prej zraste v lepo drevo."

To velja predvsem za lani sajene oljke, saj dve ali triletne oljke običajno nimajo prizadetega debla in je obnova uspešna. Z rezjo pa velja še počakati. "Še malo počakati, naj se temperature ustalijo nekje na plus 6 stopinj in potem lahko začnemo rezati." Najugodneje je rez oljk opraviti v marcu, vendar pa je za bujnejša drevesa še vedno čas tudi v aprilu.

Ingrid Kašca Bucik, Radio Koper