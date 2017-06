Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V nekaj letih je lahko okužen celoten vinograd, zaradi česar so pridelki nižji in slabše kakovosti, trte pa lahko tudi propadejo. Foto: BoBo Fitofarmacevtska sredstva so nevarna za čebele, zato je treba skrbno upoštevati navodila za uporabo. Foto: freedigitalphotos.net Sorodne novice Uprava za varno hrano: Zatrimo ameriškega škržatka Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Opozorilo vinogradnikom glede obveznega zatiranja ameriškega škržatka

Škržatek prenaša zlato trsno rumenico

27. junij 2017 ob 10:44

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Uprava za varno hrano opozarja vinogradnike na obvezno zatiranje ameriškega škržatka v vinogradih. Gre za prenašalca zlate trsne rumenice, ene najnevarnejših bolezni trte.

Bolezen zlata trsna rumenica, ki jo povzroča karantenska fitoplazma Grapevine flavescence doree, se v vinogradih hitro širi s pomočjo prenašalca ameriškega škržatka, ki s sesanjem na okuženih trtah prenese fitoplazmo na zdrave trte.

V nekaj letih je lahko okužen celoten vinograd, zaradi česar so pridelki nižje in slabše kakovosti, trte pa lahko tudi propadejo. Zato je zatiranje ameriškega škržatka s fitofarmacevtskimi sredstvi poleg odstranjevanja okuženih trt ključni ukrep za preprečevanje izbruhov in širjenja te nevarne bolezni, so navedli na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Prvo škropljenje, ko trta odcveti

V skladu s pravilnikom o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice je zatiranje ameriškega škržatka obvezno v vinogradih za pridelavo grozdja ter na brajdah oz. ohišnicah na razmejenem območju zlate trsne rumenice. V vinogradih zunaj razmejenih območij zatiranje ameriškega škržatka ni obvezno, je pa priporočljivo. Prvo škropljenje je treba opraviti, ko trta popolnoma odcveti, so sporočili z uprave.

Fitofarmacevtska sredstva nevarna za čebele

Na upravi so še opozorili, da je treba fitofarmacevtska sredstva uporabljati v skladu z navodili za uporabo ter navedbami in opozorili na etiketi. "Sredstva so nevarna za čebele," so opozorili.



Fitosanitarni inšpektorji izvajajo nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti zatiranja ameriškega škržatka in v primeru ugotovitve kršitve predpisanih obveznosti ukrepajo po zakonu o prekrških.

G. K.