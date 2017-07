Petkovo neurje zgolj na kmetijskih površinah povzročilo za osem milijonov evrov škode

Na območju Pohorja popolno uničenje

12. julij 2017 ob 11:53

Slovenska Bistrica - MMC RTV SLO/STA

Petkovo neurje s točo je največ škode povzročilo v pasu od Šmartnega na Pohorju prek Tinja, Nove Gore, Ritoznoja, Kovače vasi in Slovenske Bistrice do Leskovca in Spodnje Polskave.

Neurje s točo je v občini Slovenska Bistrica povzročilo za najmanj devet milijonov evrov škode, od tega za kar osem milijonov evrov na kmetijskih površinah. Direktor občinske uprave Slovenska Bistrica Branko Žnidar je povedal, da lahko občani, ki so utrpeli škodo, to še vedno prijavijo v sprejemni pisarni občine.

.

Žnidar je še dodal, da njihovo komunalno podjetje in krajevne skupnosti prek svojih izvajalcev v teh dneh aktivno odpravljajo posledice neurja, predvsem na cestni infrastrukturi. Ta in škoda na preostali infrastrukturi je za zdaj ocenjena na okoli pol milijona evrov, skoraj toliko je škode tudi na stanovanjskih in poslovnih objektih.

Močno neurje trajalo kar 40 minut

V petek popoldne se je nad Slovensko Bistrico razbesnelo neurje z močnim nalivom, vetrom in točo, ki je trajalo kar 40 minut. Največ škode je povzročilo v pasu od Šmartnega na Pohorju prek Tinja, Nove Gore, Ritoznoja, Kovače vasi in Slovenske Bistrice do Leskovca in Spodnje Polskave.

Najhuje je bilo prizadeto območje v naselju Tirgot, kjer se je na hudourniškem potoku zamašil jašek, zato se je velika količina vode z muljem razlila po okolici. Samo na tem območju je zalilo en poslovni objekt in okoli 15 stanovanjskih hiš.

Pester tudi torkov večer

Tudi konec drugega vročinskega vala so v torek pospremila krajevna neurja s točo in sunki vetra. Največ težav so imeli na severovzhodu države, kjer je veter odkrival strehe in podiral drevesa že sredi dneva, ponoči pa so imeli težave zaradi vetra tudi na območju Ljubljane in Gorenjske, poroča uprava za zaščito in reševanje.

. V Moravčah je okoli 22. ure zaradi udara strele v neurju zagorel hlev. V požaru, ki je popolnoma uničil celotno ostrešje in leseno prvo nadstropje, je nastalo za več 10.000 evrov škode, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

.

Popraviti bo treba okoli 120 kilometrov cest

Skupaj je na območju občine zalilo okoli 45 stanovanjskih objektov, prizadeta pa so bila tudi nekatera podjetja, med njimi Unidel, Kartonaža MSK, Kety Aluminium, pa tudi Osnovna šola Pohorskega odreda. Ceste je poškodovalo predvsem na področju Pohorja, na občini pa ocenjujejo, da bo treba popraviti okoli 120 kilometrov cest.

Največ škode je bilo na kmetijskih površinah, na območju Pohorja naj bi bile te popolnoma uničene. Poškodovano je vse, kar je na prostem, od vinogradov in sadovnjakov do različnih poljščin. Rastline so ponekod poškodovane tudi do 90-odstotno, najbolj buče in druge vrtnine na prostem ter vinograde, pa tudi krompir, koruza in žita.

Sa. J.