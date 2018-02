Pod težo snega klonili drevesa in daljnovodi, v gorah velika nevarnost plazov

Snežne padavine, ki so dva dni povzročale preglavice voznikom in dežurnim službam, so ponehale. Za sabo pa pustile številna podrta drevesa, še vedno so težave pri oskrbi z elektriko.

Najhuje je bilo na območju Elektra Ljubljana. Število uporabnikov brez elektrike se je čez dan povzpelo na več kot 4.000, zvečer je bilo brez elektrike še približno 200 uporabnikov. Brez elektrike pa je bilo čez dan tudi okoli 1.800 odjemalcev Elektra Primorska.

V delu občine Hrpelje-Kozina so ostali brez pitne vode, je poročal Radio Slovenija.

Težave tudi na smučiščih

Po podatkih Agencije RS za okolje je v zahodni Sloveniji na nadmorski višini 1000 metrov v 36 urah zapadlo okoli 70 centimetrov snega.

Obilna pošiljka snega je povzročala težave tudi upravljavcem slovenskih smučišč. Na Soriški planini danes niso pognali naprav, saj jih je presenetil snežni plaz. Prav tako zaradi vremenskih razmer ni obratovalo smučišče Stari vrh.

Del naprav zaradi sneženja ali goste megle ni obratoval tudi na Voglu in Krvavcu, na Pokljuko pa danes zaradi obilice snega ni mogel peljati smučarski avtobus.

Podrta drevesa po vsej državi

Tako kot že v noči na soboto se je tudi danes čez dan zaradi mokrega snega podrlo večje število dreves ter padlo na cestišče ali ogrožalo stanovanjske hiše in druge objekte.



Samo na območju občine Škocjan, kjer je bilo dopoldne zaradi visokega snega in podrtega drevja neprevoznih več lokalnih cest, so prostovoljni gasilci razžagali in odstranili več kot sto dreves in grmovja, ki je oviralo promet.

O odstranjevanju podrtih dreves sicer Uprava RS za zaščito in reševanje poroča z vseh delov države, na relaciji Ravne-Prevalje v občini Ravne na Koroškem sta se dve drevesi podrli tudi na železniško progo.

Manj padavin, sneg pa se bo obdržal

Sneg se bo po nižinah obdržal vsaj 14 dni. Prihodnji dnevi bodo namreč bolj mrzli, večino časa bodo temperature pod lediščem oz. do nekaj stopinj nad njim.

Vmes lahko pričakujemo še kakšno manjšo pošiljko snega, vendar predvidoma ne v takšnih količinah kot tokrat.

Nikar v gore!

Na agenciji za okolje prav tako odsvetujejo obisk gora. Razmere so zelo nevarne zaradi megle, obilnega sneženja, novozapadlega snega in aktualnega slabega vremena ter padavin. Podana je tudi velika nevarnost snežnih plazov. Sneg je večinoma slabo sprijet s podlago, pod 1000 metri je verjetno tudi spontano proženje posameznih plazov na strmih, travnatih pobočjih, kjer je snežilo na kopno podlago.

Na Policijski upravi Kranj tako na primer opozarjajo na območje Zelenice, za katerega je bilo že včeraj izdano opozorilo, da je nevarnost proženja snežnih plazov zaradi veliko novozapadlega snega velika - 4. stopnja po petstopenjski evropski lestvici. Že na Ljubelju je zato čez dostopne poti proti Zelenici postavljena ograja in tabla, ki opozarja na nevarnost.

"Kljub temu je bilo danes dopoldne mogoče opaziti nekoga, ki se je čez 'plazu' vzpenjal na Zelenico. Zato ponavljamo opozorilo - ne hodite v gore, ker v takih razmerah hodite zelo po meji in tvegate svoje življenje, v primeru nesreče pa tudi življenja vseh, ki rešujejo," so poudarili.



Previdno na cestah

Voznikom na Darsu in prometnoinformacijskem centru priporočajo previdno vožnjo, upoštevanje varnostne razdalje ter prilagoditev hitrosti voznim razmeram.

Verige so obvezne na cestah Bled–Pokljuka, Jereka–Pokljuka, Podrošt–Sorica–Bohinjska Bistrica in Petrovo–Brdo, Sorica–Bohinjska Bistrica ter čez prelaze Ljubelj, Jezersko in Korensko Sedlo.

