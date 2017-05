Pogostost inšpekcijskih pregledov odvisna od ocene tveganja za okolje

Nadzor se izvaja na eno, dve ali tri leta

27. maj 2017 ob 13:40

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V Sloveniji je 210 obratov, ki lahko povzročijo onesnaženje večjega obsega, in 62 obratov s tveganji za nastanek večjih nesreč.

Okoljski inšpektorji v obratih, ki morajo za delovanje pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, izvajajo reden nadzor, in sicer enkrat letno ali periodično na dve ali tri leta, odvisno od količine skladiščene nevarne snovi.

V registru obratov za pridobitev t. i. IED-dovoljenja (po direktivi EU-ja o industrijskih emisijah (IED-direktiva)) oz. tistih, ki lahko povzročijo onesnaženje okolja večjega obsega, je torej 210 podjetij.

Ta so porazdeljena po vsej Sloveniji, med njimi pa so praktično vsa večja predelovalna in energetska podjetja v državi, pa tudi podjetja za upravljanje nevarnih in nenevarnih odpadkov, kot so vrhniški Kemis, kjer je prejšnji teden izbruhnil požar z obsežnimi okoljskimi posledicami, Saubermacher, celjski Simbio in ljubljanska Snaga.

Na seznamih številna podjetja

Na seznamu obratov, kjer obstajajo tveganja za nastanek večjih nesreč (t. i. naprave Seveso po direktivi EU-ja o preprečevanju velikih nesreč z nevarnimi snovmi), je medtem 62 podjetij, med katerimi se jih velik del prekriva z registrom podjetij, ki potrebujejo IED-dovoljenja.

Tudi na tem seznamu je kar nekaj velikih industrijskih in energetskih podjetij, kot so npr. Helios, Cinkarna Celje, Steklarna Rogaška, Steklarna Hrastnik, Krka, Lek, Talum, Acroni, Melamin, TAB Mežica, Petrol, Energetika Ljubljana, Plinarna Maribor, Butan Plin, Istrabenz plini, termoelektrarni Šoštanj in Brestanica pa tudi recimo Luka Koper, kjer se skladiščijo nevarne snovi.

Obstaja pa tudi evidenca naprav, v katerih se uporabljajo organska topila in jih ureja uredba o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak. V evidenci je 97 podjetij, pri čemer nekatera potrebujejo potrdilo o vpisu v evidenco, katerega podlaga je izpolnjevanje mejnih vrednosti po omenjeni uredbi, druga potrdilo o vpisu v evidenco na podlagi izpolnjenega načrta zmanjševanja emisij, nekatera pa tudi okoljevarstvena dovoljenja različnih oblik.

Na seznamu so številna znana večja podjetja, kot npr. Adria Mobil, Alpina, Helios, Cinkarna Celje, Elan, Eta Cerkno, Eti Izlake, Frutarom Etol, Gorenje, Hella Saturnus, Iskra in Iskra Mehanizmi, Kolpa, Krka, Lek, MLM, Revoz, Savatech, Swaty Comet in Tam Europe.

(Nekaj)letni nadzor

Kot so pojasnili na ministrstvu za okolje in prostor, se v IED-obratih inšpekcijski nadzor izvaja na eno, dve ali tri leta. Pogostost pregledov je odvisna od ocene tveganja za okolje, ki se opravi ob koncu leta.

Redni nadzor obratov s tveganji za nastanek večjih nesreč pa se po pojasnilih ministrstva izvaja odvisno od količine skladiščenih nevarnih snovi. V obratih večjega tveganja poteka vsako leto, v obratih manjšega tveganja vsako tretje leto. Na podlagi prijav o izrednih dogodkih se izredni inšpekcijski pregled opravi, takoj ko je mogoče.

Inšpektorji po zagotovilih ministrstva redno nadzirajo tudi obrate, ki uporabljajo organska topila.

T. H.