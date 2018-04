Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Lani so Poljaki v pragozdu posekali okoli 150.000 dreves. Foto: Reuters Eden izmed številnih protestov okoljevarstvenikov proti sečnji v Beloveški pušči. Foto: Reuters Sorodne novice Beloveška pušča - zadnji evropski pragozd v boju s človekom in naravo Dodaj v

Poljska s sečnjo v enem največjih evropskih pragozdov kršila pravo

Varšava bo razsodbo sodišča spoštovala

17. april 2018 ob 15:14

Luxembourg - MMC RTV SLO, STA

Sodišče Evropske unije je v tožbi Evropske komisije proti Poljski razsodilo, da je Poljska s sečnjo v gozdu Beloveška pušča, ki velja za enega največjih evropskih pragozdov, kršila pravo Evropske unije.

Poljska vlada je v odzivu sporočila, da bo spoštovala razsodbo sodišča.

Pragozd Beloveška pušča spada pod narodni park Natura 2000 Beloveška pušča, ki je eden najbolje ohranjenih naravnih gozdov v Evropi, njegova značilnost pa je velika količina starih dreves, tudi stoletnih, in odmrlega lesa.

Gozd, ki je eden zadnjih in največjih nedotaknjenih evropskih pragozdov, je hkrati dom številnih edinstvenih živalskih vrst.



Narodni park Beloveška pušča obsega tako del Poljske kot Belorusije in je tudi pod Unescovo zaščito svetovne naravne dediščine. Skupno obsega skoraj 100.000 hektarjev pragozda. Za predel na Poljskem, ki spada pod narodni park Natura 2000 Beloveška pušča, v skladu z evropskim pravnim redom veljajo posebni zaščitni ukrepi.

Lani podrli 150.000 dreves

Poljska vlada je leta 2016 zaradi širjenja osmerozobega smrekovega lubadarja dovolila gozdarska dela v pragozdu, zaradi katerih so posekali skorajda trikrat več lesa kot v preteklosti. Lani so tako po uradnih podatkih podrli 150.000 dreves.

Evropska komisija je ocenila, da gre pri sečnji dreves za kršitev prava EU-ja za naravne parke, čemur so zdaj pritrdili še sodniki Sodišča EU-ja. Kot so razsodili, Poljska ni izpolnila svojih obveznosti, ki izhajajo iz direktiv o habitatih in pticah.

Sodišče je Poljski tudi naložilo, naj nemudoma zaustavi sečnjo, v nasprotnem primeru ji grozi finančna kazen, so še sporočili iz Luxembourga.

