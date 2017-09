Požar pri Novem mestu "ni povzročil okoljske škode na zemljini"

12. september 2017 ob 17:22

Po Arsovem poročilu o onesnaženju zemljine ob julijskem večjem požaru v podružnici podjetja Ekosistemi v Zalogu pri tem ni nastala okoljska škoda. Občina in pobudniki bodo kljub temu zahtevali podrobnejšo obrazložitev.

Straški župan Dušan Krštinc je povedal, da bodo kljub poročilu, ki navaja, da požarna voda zemljišča, na katerega se je iztekala, ni bistveno onesnažila, od ministrstva za okolje in prostor ter Arsa pisno zahtevali, da naj jim sporočijo, na podlagi česa so prišli do omenjene ugotovitve.

Kot je pojasnil, so jih omenjene ugotovitve, glede na to, da je bila podtalnica očitno onesnažena, presenetile. Sicer pa bodo pristojno ministrstvo hkrati vnovič pozvali, naj za nadzor sanacije požarišča in njegove okolice ustanovi posebno komisijo in vanjo imenuje tudi predstavnike lokalne skupnosti.

Tokrat so se še dogovorili, da bodo predstavniki straške občine in civilne pobude pristojne vnovič opozorili, da naj glede na to, da so bile naprave in stavbe v zaloški podružnici podjetja Ekosistemi v požaru uničene, izdajo sklep in odločbo o prenehanju okoljevarstvenih dovoljenj zanje.



Sanacija "poteka po načrtu"

Sicer pa sanacija območja omenjene podružnice po dopisu, ki ga je podjetje poslalo pristojnemu ministrstvu, po županovih besedah poteka po načrtu, ki so ga Ekosistemi poslali ministrstvu za okolje in prostor. Do zdaj naj bi tamkajšnje odpadke premestili na utrjene površine in jih pokrili, iščejo pa tudi mesto, kamor naj bi jih odpeljali.

Del teh naj bi namreč odložili na deponijo, del pa glede na izdano soglasje izvozili na Slovaško, je še povedal Krštinc.

Julijski požar

Na območju podružnice podjetja Ekosistemi v Zalogu pri Straži, ki se ukvarja s proizvodnjo vseh vrst lesnega goriva in proizvodnjo trdnih goriv iz nenevarnih odpadkov, je sicer zagorelo 20. julija. Med požarom so več vaščanov zaradi gostega dima in možne prisotnosti drugih nevarnih plinov za približno 24 ur evakuirali, gost dim pa so občutili prebivalci tako Novomeške kotline kot Šentjernejskega polja in Bele krajine.

Požarišče so obiskali tudi kriminalistična ogledna skupina in forenziki. Preiskava še poteka, so na Policijski upravi Novo mesto potrdili za Slovensko tiskovno agencijo.

Peticija za ukinitev dejavnosti družbe

Nasprotniki pogorelega obrata podjetja Ekosistemi so dober teden po požaru pripravili protestno zborovanje, na katerem so zahtevali ukinitev dejavnosti te družbe. Začeli so tudi zbiranje podpisov pod peticijo s svojimi zahtevami. To je do zdaj podpisalo 4.500 posameznikov.

Straški svetniki pa so na izredni seji v začetku avgusta sprejeli več sklepov glede sanacije in odprave posledic požara. Podprli so tudi pobudo za začetek postopka spremembe občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje gospodarske cone Zalog, ki bo zagotovila, da se dejavnost omenjenega podjetja umakne od tam.

